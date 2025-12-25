Mons. Hranić: Rođenjem u Betlehemskoj štali Krist potvrdio svetost ljudskog života

Nadbiskup đakovačko-osječki mons. Đuro Hranić služeći svetu misu na Božić istaknuo je kako je rođenjem u Betlehemskoj štali Isus Krist potvrdio svetost ljudskog života kao i nepovredivost dostojanstva i prava svake ljudske osobe. Predvodeći Božićno misno slavlje u osječkoj konkatedrali Sv. Petra i Pavla nadibskup Hranić kazao je kako je Isus Krist "potvrda ljudskog dostojanstva i ljudskih prava, koja ne mogu biti plod našega dogovora ili sebičnih interesa, nego su trajna i neuništiva i nikakav ih politički režim ne može dovoditi u pitanje, nego smo svi pozvani promicati, ostvarivati te jačati ljudska prava i dostojanstvo".

Ističe kako nas Božićno otajstvo obasjava "snažnom humanističkom porukom o svetosti i nepovredivosti ljudskog života kao Božjeg dara, dostojanstvu očinstva i majčinstva te važnosti obiteljskog zajedništva roditelja i djece". Svako dijete koje se rađa je obećanje budućnosti, pa je Božić pohvala ženi i majci, u čijem se krilu rađa nada novoga svijeta. Nikada se ne smijemo umoriti od traženja novih načina podrške svakoj ženi i majci, koja u majčinstvu vidi dragocjeno ispunjenje svoga životnoga poziva, rekao je mons. Hranić.

Božić poručuje da će budućnost imati onaj tko će razborito podizati potomstvo



Nadbiskup Hranić ističe kako nam Božić poručuje da će budućnost imati onaj tko bude razborito podizao potomstvo te odgajao i obrazovao djecu. Bog nam je očitovao da je najvrijednije dijete, a ne karijera, uspjeh, titule ili visina primanja. Tko želi upropastiti jedan narod, taj ga želi ostaviti bez potomstva, dodaje Hranić. Upozorava kako se "u želji za izgradnjom novoga svijeta suvremeni čovjek često odriče svoje povijesti, posebice svega što u sebi nosi patinu kršćanske prošlosti i baštine".

"Svetkovina Božića nas poziva da ne ostanemo zatočenici takve sadašnjosti i onoga što je prolazno, već da uvijek imamo hrabrosti za obraćenje i iskorak prema stvarnosti objedinjenoj i obnovljenoj u Isusu Kristu", dodao je. Kršćanstvo zato nije folklorna kategorija, već uvijek svjež i aktualan izazov, uvijek radosna i oslobađajuća poruka za svakoga pojedinca i čitavo društvo. Svetkovina Božića je dar ljudskome životu i svakom novom rođenju, a tko ne prihvaća poruku Božića odustaje od budućnosti, poručio je na božićnoj misi nadbiskup Đuro Hranić.