Vlasnici stanova koriste ovaj trik kod prodaje: Cijena mu je različita, a pogledajte koliko je poskupio od 2023.

Cijene nekretnina otišle su u nebo, svjedoci smo toga svaki dan, a na Redditu je sad jedan korisnik objavio kako se kretala cijena jednog stana na zagrebačkoj Knežiji. Riječ je o stanu koji prodaje nekoliko agencija, a svaka ima svoju cijenu, no ono što je još zanimljivije je da je od 2023. godine, kada je prvi puta oglašen, stan poskupio za više od 100.000 eura.

Riječ je o trosobnom stanu od 70 kvadrata na zagrebačkoj Knežiji koji se sada prodaje za 299.000 eura, a prije dvije godine cijena mu je bila 177.000 eura. Godinu kasnije, 2024. prodavao se po cijeni od 215.000 eura, u lipnju ove godine koštao je 247.000 eura, dok sada u listopadu košta gotovo 300.000 eura. Ova objava odmah je izazvala lavinu komentara.

- Ne znam jesam li povoljno kupio stan ili su cijene toliko porasle u zadnje dvije godine. Kupio sam stan od 65 m² za 140.000 € u solidnoj zgradi. Nedavno sam čuo da je susjed u istoj zgradi, četiri kata niže, prodao identičan stan za 210.000 €. To je otprilike 45-50% zarade na iznos koji sam ja platio, što znači oko 70.000 € razlike u dvije godine.Da mi stan nije krov nad glavom, vjerojatno bih se bavio mešetarenjem s nekretninama. Siguran sam da je 30-40% stanova na tržištu dio takvog posla – kupi i prodaj za šest mjeseci po višoj cijeni - netko je komentirao.

- Meni ti vlasnici nisu jasni. Što nisu svjesni da će kupci skužiti da je sve isti stan po 4 različite cijene? Pa ne bi stan kupila od takvih muljatora niti da je lijep i na dobroj lokaciji, a kamoli ovaj krš na Trešnjevci - drugi je komentar.

Netko je objasnio zašto stan prodaje više agencija. - Vlasnik prodaje stan za toliko i toliko. Ponudi ga većem broju agencija radi vidljivosti i veće vjerojatnosti prodaje, te naglasi da provizija neće ići iz cijene, nego na cijenu. Za koliko će agencija prodati stan, vlasnika nije briga. Ako uspiješ doći do vlasnika osobno da se zaobiđu agencije, tu će biti najbolja cijena. Nije ti to muljanje, nego tako tržište funkcionira.