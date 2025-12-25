Naši Portali
Sretan Božić!
Prva polnoćka u Zagrebačkoj katedrali nakon potresa
DOČEKALI BOŽIĆ U MRAKU

Dio Zagorja na Badnjak ostao bez struje, mještani ogorčeni: 'Ovo je kap koja je prelila čašu'

Snijeg zabijelio Krapinsko-zagorsku županiju
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
1/3
25.12.2025.
u 08:20

Mještani tvrde da je uzrok dugogodišnje neodržavanje trase dalekovoda u nadležnosti HEP ODS-a, zbog čega svako jače nevrijeme dovodi do prekida opskrbe

Dok je većina građana Badnjak i Božić dočekala u toplini svojih domova, dio stanovnika Stubičkih Toplica i okolnih mjesta blagdane je proveo bez električne energije. Nestanak struje pogodio je Stubičke Toplice, ali i dijelove Oroslavja, Kraljevog Vrha, Igrišća te Donje Stubice, a problemi su trajali satima i ponavljali se više puta tijekom Badnjaka.

Kako je izvijestio Radio Stubica, do prekida u opskrbi električnom energijom došlo je zbog kvara na dva dalekovoda, dalekovodu Stubičke Toplice koji se napaja iz trafostanice Donja Stubica te drugom dalekovodu koji vodi iz trafostanice Oroslavje. Iz HEP-a su potvrdili da su sve raspoložive ekipe bile na terenu te da su radile na pronalasku i otklanjanju kvarova. Prema prvim informacijama, probleme je izazvao težak i mokar snijeg, zbog kojeg su se brojna stabla srušila na električne vodove. Slušatelji Radija Stubica javljali su kako u pojedinim dijelovima struje uopće nije bilo, dok je drugdje dolazilo do čestih i kratkotrajnih prekida.

Situacija je dodatno zakomplicirana u prometu. Načelnik Stubičkih Toplica Josip Beljak potvrdio je kako su se zbog srušenih stabala pojavile ozbiljne prepreke na Sljemenskoj cesti. Toplički vatrogasci uklonili su veći dio zapreka, no cesta je od 18:30 sati zatvorena za sav promet, zbog čega putovanje prema Zagrebu i natrag preko Sljemena nije bilo moguće. Ogorčenje zbog čestih nestanaka struje ne skrivaju ni mještani. Jedan mještanin za portal Zagorje rekao je: „Za Badnjak već evo treći put bez struje. U jednom trenutku dulje od sat vremena. Valjda su nas spojili na ukrajinski dalekovod“. 

Kako navodi Index stanovnici Donjeg Hruševca u općini Kravarsko godinama se suočavaju s istim problemom te su Badnju večer i Božić također proveli u mraku. Mještani tvrde da je uzrok dugogodišnje neodržavanje trase dalekovoda u nadležnosti HEP ODS-a, zbog čega svako jače nevrijeme dovodi do prekida opskrbe. "Umjesto u miru i obiteljskom zajedništvu, stanovnici Donjeg Hruševca na području Općine Kravarsko proveli su Badnju večer i Božić u mraku, neizvjesnosti i brizi. Ponovni nestanak struje, problem s kojim se bore godinama, kap je koja je prelila čašu, zbog čega su se odlučili obratiti javnosti", kazao je jedan mještanin za Index. 

U tom su slučaju mještani čak pokrenuli inicijativu prikupljanja privola kako bi se omogućilo širenje trase dalekovoda i uklanjanje raslinja, no unatoč predanim dokumentima početkom prosinca, problemi su se ponovili upravo na Badnjak. Zbog toga su najavili i mogućnost obustave plaćanja računa HEP-u u slučaju novih dugotrajnih prekida. 

Snijeg stvara probleme u prometu: 'Doslovce je nesreća na nesreći. Ljudi voze bez zimske opreme'
