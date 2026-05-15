Hrvatski piloti koji su, riskirajući živote, u jednom danu obogatili HRZ za još dva MiG-a: '4:0 za nas'

Nakon spektakularnih preleta Perešina i Borovića pred pilotima Ivicom Ivandićem i Ivanom Selakom bio je krajnje opasan i visokorizičan pothvat, jer je oprez u redovima Ratnog vazduhoplovstva tadašnje JNA tada bio drastično pojačan. Obojica stacionirani na aerodromu Ponikve, kraj Užica u Srbiji, piloti su mjesecima pomno planirali bijeg iz JNA, no neplanirani su im događaji dodatno komplicirali ionako tešku situaciju.

Naime, godinu dana prije preleta Ivandić se suočio s požarom na avionu, a sedam mjeseci prije bijega iz JNA, u listopadu 1991., Selak je preživio tešku, zrakoplovnu nesreću, u kojoj su dvojica njegovih kolega izgorjela. Dozvolu da opet može poletjeti Selak je dobio tek u ožujku 1992., a već 15. svibnja te godine odlučio se za veliki let bez povratka u JNA.

Tog proljetnog 15. svibnja 1992., povodom obilježavanja "Dana vazduhoplovstva JNA", uvježbavao se prigodni letački program. U eskadrili u kojoj su bila četiri para aviona letio je Ivandić, a umjesto pilota koji tog dana, zbog zdravstvenih problema, nije mogao poletjeti u posljednji letački par bio je ubačen i Selak. Čim je Ivandiću, koji je uzletio prvi, nakon 20 minuta stigla potvrda da je i Selak poletio, on je avionom krenuo prema Splitu. Kako bi izbjegao radare Ivandić je, brzinom od oko 720 km/h, letio na visini od samo 50 do 100 metara iznad tla. Nakon njega i Selak se odvojio od svog letačkog "para" te je krenuo prema Zagrebu. Borbene zrakoplove hrvatski su piloti tog dana sretno prizemljili, Ivandić na Resnik, a Selak na Pleso. Zahvaljujući njihovoj hrabrosti, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, u samo jednom danu, postalo je bogatije za dva MiG-a iz sastava bivše JNA.

Selakov zrakoplov, koji je dobio počasno ime, "Osvetnik Dubrovnika", bio je u akcijama tijekom čitavog Domovinskog rata, ali i kasnije - 'umirovljen' je tek 2004. godine. Te sreće ipak nije bio i drugi MiG - Ivandićev „Osvetnik Vukovara“ na svoj je posljednji let krenuo 14. rujna 1993. Bio je to put bez povratka, kod Vrginmosta ga je tog dana srušio srpski projektil, pri čemu je poginuo hrvatski pukovnik, Miroslav Peris.