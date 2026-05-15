Ruske snage su poslijepodne 13. svibnja pokrenule dugotrajni kombinirani napad na kritičnu i civilnu infrastrukturu Ukrajine, priopćila je ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR). Prema uočenim aktivnostima ruske vojske, u Ukrajini su već nekoliko dana očekivali veliki zračni napad na Ukrajinu, a koji bi sadržavao veliki broj dronova te balističkih projektila i raketa. Zapovjednik ukrajinskih zračnih snaga u utorak je izjavio kako se očekuje veliki napad koji bi, u valovima, mogao potrajati nekoliko dana.
Taj napad započeo je u srijedu. Prve sirene za zračnu uzbunu oglasile su se oko 11 sati po lokalnom vremenu u nekoliko ukrajinskih regija, nakon čega su vlasti u središnjoj, zapadnoj i južnoj Ukrajini izvijestile o eksplozijama u naseljenim područjima, žrtvama i aktivnostima protuzračne obrane. Najmanje jedan ukrajinski sustav za praćenje zračnog uzbunjivanja izvijestio je o otprilike 200 dronova tipa Shahed u ukrajinskom zračnom prostoru. Do 12:10 sati ukrajinsko ratno zrakoplovstvo otkrilo je osam skupina dronova tipa Shahed koje su još uvijek u zraku, uključujući novu eskadrilu koja dolazi iz Crnog mora, objavili su mediji.
Na Ukrajinu se sjurilo 200 dronova kamikaza, Putinov plan napada u više faza
Ukrajinske zračne snage očekivale su veliki napad koji bi mogao potrajati nekoliko dana. Mete su naseljena područja. Većina prvih napada dogodila se na zapadu Ukrajine
Komentara 1
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Držite se hrabri Ukrajincu jer svi ali baš svi Slavenski narodi su uz Ukrajinu.