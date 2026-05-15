Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 208
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PAKLENI DAN

Na Ukrajinu se sjurilo 200 dronova kamikaza, Putinov plan napada u više faza

Autor
Danijel Prerad
15.05.2026.
u 19:48

Ukrajinske zračne snage očekivale su veliki napad koji bi mogao potrajati nekoliko dana. Mete su naseljena područja. Većina prvih napada dogodila se na zapadu Ukrajine

Ruske snage su poslijepodne 13. svibnja pokrenule dugotrajni kombinirani napad na kritičnu i civilnu infrastrukturu Ukrajine, priopćila je ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR). Prema uočenim aktivnostima ruske vojske, u Ukrajini su već nekoliko dana očekivali veliki zračni napad na Ukrajinu, a koji bi sadržavao veliki broj dronova te balističkih projektila i raketa. Zapovjednik ukrajinskih zračnih snaga u utorak je izjavio kako se očekuje veliki napad koji bi, u valovima, mogao potrajati nekoliko dana.

Taj napad započeo je u srijedu. Prve sirene za zračnu uzbunu oglasile su se oko 11 sati po lokalnom vremenu u nekoliko ukrajinskih regija, nakon čega su vlasti u središnjoj, zapadnoj i južnoj Ukrajini izvijestile o eksplozijama u naseljenim područjima, žrtvama i aktivnostima protuzračne obrane. Najmanje jedan ukrajinski sustav za praćenje zračnog uzbunjivanja izvijestio je o otprilike 200 dronova tipa Shahed u ukrajinskom zračnom prostoru. Do 12:10 sati ukrajinsko ratno zrakoplovstvo otkrilo je osam skupina dronova tipa Shahed koje su još uvijek u zraku, uključujući novu eskadrilu koja dolazi iz Crnog mora, objavili su mediji.

Ključne riječi
Putin dronovi rat Rusija Ukrajina

Komentara 1

Pogledaj Sve
ST
StožerniGeneral50
20:05 15.05.2026.

Držite se hrabri Ukrajincu jer svi ali baš svi Slavenski narodi su uz Ukrajinu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!