Na Ukrajinu se sjurilo 200 dronova kamikaza, Putinov plan napada u više faza

Ruske snage su poslijepodne 13. svibnja pokrenule dugotrajni kombinirani napad na kritičnu i civilnu infrastrukturu Ukrajine, priopćila je ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR). Prema uočenim aktivnostima ruske vojske, u Ukrajini su već nekoliko dana očekivali veliki zračni napad na Ukrajinu, a koji bi sadržavao veliki broj dronova te balističkih projektila i raketa. Zapovjednik ukrajinskih zračnih snaga u utorak je izjavio kako se očekuje veliki napad koji bi, u valovima, mogao potrajati nekoliko dana.



Taj napad započeo je u srijedu. Prve sirene za zračnu uzbunu oglasile su se oko 11 sati po lokalnom vremenu u nekoliko ukrajinskih regija, nakon čega su vlasti u središnjoj, zapadnoj i južnoj Ukrajini izvijestile o eksplozijama u naseljenim područjima, žrtvama i aktivnostima protuzračne obrane. Najmanje jedan ukrajinski sustav za praćenje zračnog uzbunjivanja izvijestio je o otprilike 200 dronova tipa Shahed u ukrajinskom zračnom prostoru. Do 12:10 sati ukrajinsko ratno zrakoplovstvo otkrilo je osam skupina dronova tipa Shahed koje su još uvijek u zraku, uključujući novu eskadrilu koja dolazi iz Crnog mora, objavili su mediji.