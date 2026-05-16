Trump Tajvancima: Nemojte proglasiti neovisnost od Kine

Foto: MAXIM SHEMETOV
1/5
Autor
Dino Brumec
16.05.2026.
u 22:32

Trump je u četvrtak i petak bio u Pekingu gdje je s Xijem razgovarao o tomu kako postići globalnu stabilnost. Dvojica predsjednika, najmoćnijih ljudi na svijetu, nisu postigli neke znatne rezultate

Američki predsjednik Donald Trump upozorio je javno svoje saveznike na otoku Tajvanu neka ne proglašavaju neovisnost jer bi se time potencijalno riskirao izravni rat između Kine i Sjedinjenih Država. Trump je svoj komentar rekao u intervjuu televiziji Fox News, i to netom nakon dvodnevnog summita u Pekingu s kineskim čelnikom. Na Trumpovo upozorenje reagirao je službeni Tajvan, rekavši da je otok već sada "neovisna" nacija.

Trump je u četvrtak i petak bio u Pekingu gdje je s Xijem razgovarao o tomu kako postići globalnu stabilnost. Dvojica predsjednika, najmoćnijih ljudi na svijetu, nisu postigli neke znatne rezultate. Zbog toga bi ovo posljednje Trumpovo upozorenje Tajvanu mogla ostati i najviša zapamćena izjava sa summita. Trump je u intervjuu rekao kako su Xijevi stavovi u pogledu Tajvana vrlo čvrsti i kako on ne želi vidjeti pokret za neovisnost.

– Pitanje Tajvana najvažnije je u odnosima Kine i SAD-a – rekao je Xi tijekom sastanka, dodavši da bi, ako bude pogrešaka na ovoj temi, SAD i Kina mogle i zaratiti. Tajvan je otok koji Narodna Republika Kina, s komunistima na čelu, vidi kao neodvojiv dio svojeg teritorija, i javno govori da je spremna ratovati za ponovno ujedinjenje s njime. S druge strane, Tajvanci sebe vide kao neovisnu de facto državu koja, doduše, nije proglasila i formalnu neovisnost, dobrim dijelom jer smatraju da bi to dalo povod Kini za napad. SAD je saveznik Tajvana i prodaje mu oružje za obranu.

– Ne želim da itko proglašava neovisnost. Ne želimo da itko kaže: "Proglasimo neovisnost jer nas Sjedinjene Države podržavaju" – rekao je Trump Fox Newsu, pritom dodavši da se američka politika prema Tajvanu ne mijenja. – Znate, trebali bismo putovati 15 tisuća kilometara i ratovati. Ne želim to. Želim da se ohlade. Želim da se Kina ohladi – rekao je Trump. Na novinarsko pitanje može li zamisliti sukob SAD-a i Kine, Trump je rekao da "misli da ga neće biti".

– Mislim da će sve biti u redu. Xi ne želi rat – rekao je američki čelnik. Pritom je odbio odgovoriti na pitanje bi li SAD branio Tajvan da ga Kina napadne. To je u skladu s dugoročnom politikom SAD-a koja se naziva "strateška dvosmislenost", a u sklopu koje Washington odbija reći što će točno učiniti napadne li Kina Tajvan. Na to je jučer reagirala i vlada Tajvana koja je priopćila: "Tajvan je demokratska, suverena i neovisna nacija koja nije podređena Narodnoj Republici Kini".

"Što se tiče prodaje oružja između Tajvana i Sjedinjenih Država, to nije samo obveza Sjedinjenih Država prema sigurnosti Tajvana jasno propisana Zakonom o odnosima s Tajvanom već i oblik zajedničkog odvraćanja od regionalnih prijetnji", istaknulo je tajvansko ministarstvo vanjskih poslova.

Tajvan su geopolitički analitičari prije više godina proglasili možda i "najopasnijim mjestom na svijetu". Trenutačni status quo, u kojem se Tajvan razvija kao de facto država, ali koja pritom nije proglasila i formalnu neovisnost, održava se već godinama, i mnogi Tajvanci žele nastavak ove politike. No, sve su oči uprte u Kinu koja njime nije zadovoljna, već ponovno ujedinjenje s otokom vidi kao glavni nacionalni cilj. Prethodni američki predsjednik Joe Biden nekoliko je puta tijekom svojeg mandata pomalo nespretno rekao kako bi SAD s njime na čelu vojno branio Tajvan ako ga Kina napadne, na što je uvijek reagirala Bijela kuća, gotovo ispravljajući predsjednika, uz poruku kako se "u politici SAD-a ništa nije promijenilo". Trumpovo javno upozorenje Tajvanu predstavlja ipak drukčiju politiku u odnosu na svojeg prethodnika.
Tajvan Donald Trump Xi

Avatar Arba
Arba
23:20 16.05.2026.

Poruka je jasna; 1. Taiwan proglašava neovisnost, 2. Onda Kina napada Taiwan, 3. Amerika štiti Taiwan i ulazi u izravni sukob sa Kinom.

SA
saudinus
22:58 16.05.2026.

Glumac 1 US predsjednik koji takoreći Taiwan ostavlja bez zaštite

