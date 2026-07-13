Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 5
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PIŠE DAMIR STANIĆ

Modruš: Od rasapa grada do rasapa sjećanja

Modruš
Silverije/Wikimedia Commons
Autor
Damir Stanić, povjesničar
13.07.2026.
u 00:01

Sve se promijenilo nakon katastrofe na Krbavskom polju 1493. godine. Osmanski prodori opustošili su grad i čitav kraj

„U stoljećima koja su slijedila taj je kraj ostao (vojno)krajiška arkadija, krvava i teška, mračna i gladna, kao što to već predziđa znaju biti. Stanovništvo se iseljavalo diljem onodobnoga hrvatskog prostora, ali i u Gradišće, Ugarsku, Kranjsku, Kras, pa čak i u Apuliju. Krv starog Modruša danas kola širim regionalnim, ali i prekojadranskim arealom. Iako je s vremenom samo naselje obnovljeno, stari grad izgubio je svoju funkciju, svoje gospodare, svoju pozadinu. Prepušten je svojoj sudbini, na milost i nemilost prirodnim elementima koji nemaju sentiment prema ljudskoj potrebi za sjećanjem. Iz današnje perspektive čini se da taj sentiment nemaju ni potomci onih koji su ga s toliko truda podignuli, a ni država koja je na zidinama poput modruških krvavo izborila svoj opstanak. Isluženim veteranima davnih bitaka danas se nitko ne divi. Nepotrebni su i anakroni. Nema im spasa. Još koju generaciju i možda će zauvijek nestati s naših horizonta, utonuti u vlažnu tamu majke zemlje daleko izvan našeg domašaja i pogleda. Zauvijek. Modruše, Modruše, vrijeme planete melje pa kako neće i tvoje kamenje. Nismo zaslužili to naslijeđe. Nismo, vjere mi.“

A teško je pronaći hrvatski srednjovjekovni grad koji je to manje zaslužio od Modruša. Bio je sjedište knezova Krčkih, kasnijih Frankopana, dao je ime čitavoj Modruškoj županiji te stoljećima nadzirao jedan od najvažnijih prometnih pravaca koji je povezivao jadranski i panonski prostor. Nakon osmanskih prodora upravo je ovdje 1460. godine svoje sjedište pronašla Krbavska biskupija, što dovoljno govori o važnosti koju je Modruš imao u hrvatskom političkom i crkvenom životu.

Sve se promijenilo nakon katastrofe na Krbavskom polju 1493. godine. Osmanski prodori opustošili su grad i čitav kraj. Nekadašnje političko, upravno i crkveno središte postupno je postalo tek jedno od isturenih krajiških uporišta, a nakon konačnog nestanka osmanske opasnosti 1791. izgubilo je i svoju posljednju vojnu funkciju. Ono što nisu uspjeli uništiti ratovi, dovršili su vrijeme i ljudska ravnodušnost.

Još je glagoljaš prije više od pet stoljeća zapisao:

"Leta 1493. bi rasap grada Modruše, ki ga Turci porobiše i popališe."

A mi danas, nažalost, možemo dodati samo jednu rečenicu:

"Svih ovih leta bi rasap ruine Modruše, ki ga Harvati zaboraviše."

Ključne riječi
Damir Stanić Hrvatska povijest Modruš

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!