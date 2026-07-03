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03.07.2026. u 16:22

Nikada u povijesti cijela lepeza radikalnih promjena nije se tako manifestirala

Malo nas je toga kao društvo u tolikoj mjeri definiralo, a danas je toliko zanemareno i prezreno, kao naše vojnokrajiško nasljeđe. Osim nekolicine povjesničara i znanstvenika srodnih profila vojnokrajiškom poviješću gotovo se nitko ne bavi, a čini se da malo koga uopće i zanima. Ta se tema rijetko spominje u javnosti – tek se ponekad pojavi poneka natuknica, prije svega vezana za lokalnu povijest, važne bitke ili pojedine plemićke obitelji, ali o samoj instituciji gotovo da vlada zakon šutnje. A kada se i spomene, u najboljem se slučaju radi o generalizaciji, a u najgorem o konfabulacijama, pa čak i (ciljano) promašenim tezama.

Ključne riječi
povijest frankopani Miroslav Bertoša Srpska Krajina Vojna krajina

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IVAN HRSTIĆ

Predsjedniku Milanoviću ovlasti je ograničio premijer Milanović - zakonom koji je sam napisao 2013.

Milanović NE može Kundidu u miru zapovijediti da tenkovi odu negdje gdje proračunom nije predviđeno. Milanović NE može Kundidu zapovijediti 100 sklekova. Kundid takve neposredne usmene zapovijedi NE smije izvršavati. Neizvršavanje zakonite odluke ministra obrane, zvao se on Kotromanović ili Anušić, jest kršenje ne samo zakona, već ustavnopravnog okvira diobe vlasti.

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