Malo nas je toga kao društvo u tolikoj mjeri definiralo, a danas je toliko zanemareno i prezreno, kao naše vojnokrajiško nasljeđe. Osim nekolicine povjesničara i znanstvenika srodnih profila vojnokrajiškom poviješću gotovo se nitko ne bavi, a čini se da malo koga uopće i zanima. Ta se tema rijetko spominje u javnosti – tek se ponekad pojavi poneka natuknica, prije svega vezana za lokalnu povijest, važne bitke ili pojedine plemićke obitelji, ali o samoj instituciji gotovo da vlada zakon šutnje. A kada se i spomene, u najboljem se slučaju radi o generalizaciji, a u najgorem o konfabulacijama, pa čak i (ciljano) promašenim tezama.