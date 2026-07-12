VIDEO Hrvata u susjedstvu usred planine ugrizla zmija: Sve je snimao, pogledajte spašavanje helikopterom

Hrvatski planinar kojeg je u subotu, nešto nakon podneva, tijekom uspona ispod Ojstrice u Sloveniji ugrizla zmija, na društvenoj mreži TikTok podijelio je snimku akcije spašavanja u kojoj su sudjelovali pripadnici Gorske službe spašavanja Celje i helikopterske hitne medicinske pomoći.

Do nesreće je došlo u blizini Kocbekova doma, kada je planinara zmija ugrizla za prst. Nakon incidenta odmah je pozvao pomoć te čekao dolazak spasilačkih službi. Dok je čekao pomoć, hrvatski planinar snimao je razvoj događaja i komentirao dolazak helikoptera. Na snimci opisuje kako se letjelica približava području na kojem se nalazi, kako ga isprva nije uočila, a zatim ga je ipak locirala i spustila se kako bi ga preuzela, javlja N1 Slovenija.

U akciji spašavanja sudjelovali su pripadnici Gorske službe spašavanja Celje te tim helikopterske hitne medicinske pomoći, koji su planinara zbrinuli na mjestu događaja, a potom ga helikopterom prevezli u Klinički centar Sveučilišta u Ljubljani. Snimka objavljena na TikToku prikazuje dio zahtjevne akcije spašavanja, koja je završila njegovim uspješnim transportom u bolnicu, gdje mu je pružena daljnja liječnička skrb.