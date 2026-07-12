Otkriveni novi detalji dramatične 24-satne potrage: Sloveniju digao na noge bivši hrvatski specijalac, cijeli dan izmicao policiji

Jugoistok Slovenije jučer je potresla dramatična, gotovo 24-satna policijska potraga za naoružanim i opasnim bjeguncem. Pljačka, pucnjava na policajce i višesatna opsada obiteljske kuće završile su tek u subotu navečer, kada je osumnjičeni pronađen mrtav nakon ulaska specijalne policije u objekt. Policijska uprava Novo Mesto trebala bi danas objaviti više službenih detalja, dok se zasad rekonstruira ono što je poznato o muškarcu zbog kojeg su angažirane specijalne jedinice iz dviju država. Prema dosad dostupnim informacijama, riječ je o 41-godišnjem Srđanu Aleksiću, hrvatskom državljaninu s područja Pule. Hrvatska policija opisala ga je kao iznimno opasnu osobu za koju se vjerovalo da je naoružana vatrenim oružjem. Tijekom bijega navodno je imao obrijanu glavu i gušću tamnu bradu, a bio je odjeven u kratke hlače i tamnu majicu kratkih rukava.

Neslužbeni izvori navode i da je Aleksić bio bivši pripadnik hrvatske specijalne policije. Ta informacija zasad nije službeno potvrđena, ali bi mogla objasniti njegovu taktičku osposobljenost i činjenicu da je gotovo cijeli dan uspijevao izbjegavati velike policijske snage dok je, prema navodima medija, bio naoružan automatskim oružjem. Događaji u Sloveniji bili su nastavak incidenta koji je počeo dva dana ranije u Hrvatskoj. Aleksić je, prema dostupnim informacijama, na području Valdebeka u Puli iz vatrenog oružja teško ranio 60-godišnjeg muškarca. Ozlijeđeni je prevezen u bolnicu, dok je osumnjičeni pobjegao, nakon čega je istarska policija pokrenula intenzivnu potragu. U petak navečer pojavio se u Črnomlju. Oko 20 sati navodno je naoružan automatskim oružjem upao na benzinsku postaju, prijetio zaposlenicima te ukrao novac i cigarete. Tijekom pljačke nitko nije ozlijeđen, a napadač je pobjegao kombijem, piše Dnevnik.si.

Prema informacijama slovenskog N1, tijekom bijega se sklonio u kuću u kojoj živi stariji muškarac. Ondje se navodno presvukao, a kada su policajci pokucali na vrata, rekao je vlasniku kuće da ih otvori i pokuša udaljiti. Aleksić je pritom, prema istom izvoru, stajao iza njega s automatskom puškom. Policajci su brzo izvukli starijeg muškarca na sigurno, nakon čega je Aleksić navodno ponovno zapucao. Slovenska policija odmah je nakon pljačke pokrenula veliku potragu. Oko jedan sat iza ponoći u subotu zatvoreno je nekoliko važnih prometnica na području Dolenjske i Bele krajine, među kojima su ceste Novo Mesto – Uršna Sela – Gaber, Ručetna Vas – Črnomelj te Semič – Jugorje. Stanovnici Uršnih Sela opisali su situaciju kao izrazito napetu i zastrašujuću. Policijski helikopter cijeli je dan nadlijetao šire područje, ceste su bile blokirane, a policijske snage raspoređene na više lokacija.

Policija je bjegunca u subotu ujutro locirala na području Travnog Dola, a poslije i u Dobindolu. Tijekom bijega snažno se opirao te je, prema neslužbenim informacijama, pucao prema policajcima. Kasno poslijepodne zabarikadirao se u kući u blizini željezničke postaje u Uršnim Selima. Policija je okružila objekt, osigurala okolne kuće i stanovnike te u akciji upotrijebila i suzavac. Oko 18 sati mještani su čuli pucnjavu. Nešto poslije 19 sati specijalci su ušli u kuću i osumnjičenog pronašli mrtvog. Prema dosad poznatim informacijama, policija ga je prije ulaska pokušavala nagovoriti da odloži oružje i mirno se preda, no on to nije učinio. Nakon ulaska specijalne policije čuli su se pucnjevi, ali još nije službeno utvrđeno kako je Aleksić preminuo. Policijska uprava Novo Mesto istražuje je li poginuo u razmjeni vatre s policijom ili je počinio samoubojstvo. Nije poznat ni njegov motiv, odnosno što je prethodilo pucnjavi u Puli, a zatim oružanoj pljački i bijegu kroz Sloveniju.