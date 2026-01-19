'Moderne vojske nema bez FPV dronova, a Orqini su isključivo hrvatski proizvod'

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, direktor Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-bojnik Denis Tretinjak i izaslanstvo Hrvatske ratne mornarice predvođeno zapovjednikom HRM-a kontraadmiralom Damirom Dojkićem borave u dvodnevnom službenom posjetu Državi Katar u povodu međunarodne pomorske izložbe naoružanja i opreme DIMDEX 2026. koja se u Kataru održava od 19. do 22. siječnja. Na marginama izložbe u Dohi, ministar obrane Anušić sastao se u ponedjeljak s potpredsjednikom vlade i ministrom obrane Države Katar šeikom Saoudom bin Abdulrahmanom Al Thanijem. Anušić u posjetu Kataru boravi na poziv katarskog ministra obrane.

Uoči početka izložbe DIMDEX 2026., ministar obrane susreo se i sa šeikom Tamimom bin Hamad Al Thanijem, emirom Države Katar. Bilateralni sastanak dvojice ministara obrane bio je prilika, ističu u MORH-u, da hrvatski ministar istakne mogućnosti suradnje hrvatske obrambene industrije s katarskim oružanim snagama. Ministri su razgovarali i o sigurnosnoj i geopolitičkoj situaciji na Bliskom istoku, kao i na jugoistoku Europe.

Ministar Anušić prisustvovao je i potpisivanju Sporazuma o suradnji između hrvatske tehnološke tvrtke Orqa s Barzan Holdingsom, vodećom katarskom tvrtkom za obranu i sigurnost. – Hrvatske obrambene tvrtke, posebno one čiji su proizvodi poznati na svjetskom tržištu, svojim kapacitetima proizvodnje, znanjem i kvalitetom mogu biti vrijedan partner katarskim oružanim snagama. Katarskog ministra obrane upoznao sam s mogućnostima i prednostima hrvatske obrambene industrije, kao što to Ministarstvo obrane i Vlada RH uvijek čine, jer snažna i razvijena hrvatska industrija znači i snažniju nacionalnu sigurnost, kao i manju ovisnost o stranim proizvođačima vojne opreme – poručio je ministar Anušić nakon sastanka s katarskim kolegom.

Posebno je istaknuo tvrtku Orqa koja je potpisivanjem Sporazuma o suradnji s katarskim Barzan Holdingsom iskazala namjeru da postignu dogovor o partnerstvu u proizvodnji Orqinih dronova u Kataru. – Tvrtka Orqa jedna je od hrvatskih tehnoloških tvrtki koja nezaustavljivo pronalazi svoj put na brojnim tržištima u Europi i svijetu. Suvremene vojske i suvremene vojne operacije nezamislive su bez FPV dronova, a Orqini dronovi isključivo su europski, odnosno hrvatski proizvod – dodao je ministar Anušić.

Na DIMDEX-u 2026. sudjeluju i hrvatske tvrtke Olimp Defense Group i Shadow Nautics. DIMDEX organiziraju Oružane snage Katara, a izložba je postala velik međunarodni događaj na koji dolaze vodeće tvrtke obrambene industrije, vladine delegacije, zapovjednici ratnih mornarica. Lani ju je posjetilo više od 25.000 posjetitelja. Organizatori ističu da će ova izložba sudionicima ponuditi iznimne prilike za strateški dijalog i komercijalnu razmjenu, kao i priliku za istraživanje najnovijih tehnoloških dostignuća u obrambenom sektoru i pomorskoj opremi.

– Počašćeni smo što smo domaćini devetog izdanja DIMDEX-a kao četverodnevnog događaja. Naša tema ove godine, "Globalno središte za obrambene inovacije", odražava našu predanost pružanju vitalne platforme međunarodnoj zajednici pomorske obrane i sigurnosti za povezivanje, suradnju i ulaganje u inovacije koje će definirati budućnost globalne sigurnosti – poručio je brigadni general Abdulbaqi Saleh Al-Ansari, predsjednik Organizacijskog odbora DIMDEX-a.