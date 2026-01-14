Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 190
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IZJAVA IZAZVALA VELIKU POZORNOST

Anušić nakon posjeta Norveškoj: 'Ogradili smo se od Milanovićeve izjave, bila je to nezgodna tema'

Zagreb: Glavni tajnik NATO-a, Mark Rutte u pratnji Plenkovića sudjelovao na sastanku obrambene industrije
Josip Mikacic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
14.01.2026.
u 17:46

Ovaj posjet nije mogao proći bez komentara na izjavu predsjednika Zorana Milanovića da 'Donald Trump umjesto Grenlanda zauzme Svalbard, otočje pod kontrolom Norveške istočno od Grenlanda'

Nakon što se Ministar obrane Ivan Anušić u Oslu sastao s norveškim kolegom Toreom Sandvikom, a hrvatsko izaslanstvo posjetilo istraživački centar norveške obrambene industrije u gradu Hortena, završio je službeni posjet Kraljevini Norveškoj. Anušić je istaknuo za HRT da je bilo uspješno.

Smatra da je ovo dobra prilika za razmjenu iskustva u radu oružanih snaga dviju zemalja. 'Naravno, i naši primjeri i naši načini funkcioniranja njih su zanimali. Razmjena iskustava je važna, a ono što je ključno jest da Norveška ima izuzetno razvijenu zaštitu svoje kritične infrastrukture i pomorskog teritorija. Možemo puno toga primijeniti u zaštiti naše kritične infrastrukture učeći od Norvežana, njihove tehnologije i operativnih sustava te načina na koji se ta zaštita provodi', istaknuo je Anušić. 

Ovaj posjet nije mogao proći bez komentara na izjavu predsjednika Zorana Milanovića da 'Donald Trump umjesto Grenlanda zauzme Svalbard, otočje pod kontrolom Norveške istočno od Grenlanda'. Ova se izjava u norveškoj javnosti, medijima i političkim krugovima dosta komentirala. 'Naravno da je to bila nezgodna tema, i između mene i ministra obrane Norveške, gdje sam jasno rekao da to nije stav Vlade Republike Hrvatske i da se ograđujemo od te izjave, na što su oni bili zadovoljni i zahvalili su na tome', rekao je ministar. 
Bivši hrvatski premijer Franjo Gregurić otkrio nepoznate detalje iz 1991.: Puno je toga napisano, ali ovo je ključan uspjeh
Ključne riječi
Tore O. Sandvik izjava posjet Oslo Norveška Zoran Milanović Ivan Anušić

Komentara 9

Pogledaj Sve
NO
Noštromo
18:55 14.01.2026.

Ako ne zna šta je bilo nek upita Zagreb i okolicu. Rijeku i Istru, Split pa će znati zašto je na Pantovčaku.

Avatar HDZ ALPINISTI
HDZ ALPINISTI
18:50 14.01.2026.

pa niste ovce da se ograđujute, ovce se ograđuju u tor

Avatar Heisenberg
Heisenberg
18:07 14.01.2026.

Što Milanović nema pravo podbadati kad Tramp to radi od početka mandata. Podrška predsjedniku. Nisam čuo ni anemiju ni ministra da osuđuju Trampa. Gdje su kohones ???

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!