Anušić nakon posjeta Norveškoj: 'Ogradili smo se od Milanovićeve izjave, bila je to nezgodna tema'

Nakon što se Ministar obrane Ivan Anušić u Oslu sastao s norveškim kolegom Toreom Sandvikom, a hrvatsko izaslanstvo posjetilo istraživački centar norveške obrambene industrije u gradu Hortena, završio je službeni posjet Kraljevini Norveškoj. Anušić je istaknuo za HRT da je bilo uspješno.

Smatra da je ovo dobra prilika za razmjenu iskustva u radu oružanih snaga dviju zemalja. 'Naravno, i naši primjeri i naši načini funkcioniranja njih su zanimali. Razmjena iskustava je važna, a ono što je ključno jest da Norveška ima izuzetno razvijenu zaštitu svoje kritične infrastrukture i pomorskog teritorija. Možemo puno toga primijeniti u zaštiti naše kritične infrastrukture učeći od Norvežana, njihove tehnologije i operativnih sustava te načina na koji se ta zaštita provodi', istaknuo je Anušić.

Ovaj posjet nije mogao proći bez komentara na izjavu predsjednika Zorana Milanovića da 'Donald Trump umjesto Grenlanda zauzme Svalbard, otočje pod kontrolom Norveške istočno od Grenlanda'. Ova se izjava u norveškoj javnosti, medijima i političkim krugovima dosta komentirala. 'Naravno da je to bila nezgodna tema, i između mene i ministra obrane Norveške, gdje sam jasno rekao da to nije stav Vlade Republike Hrvatske i da se ograđujemo od te izjave, na što su oni bili zadovoljni i zahvalili su na tome', rekao je ministar.