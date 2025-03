Menadžer Damir Jozić na sudu otkrio detalje iz noći transfera Luke Modrića u Tottenham: 'Zdravko došao ljutit'

Damir Jozić bio je menadžer u Mamić Sport Agency od 2000. do 2004. godine. Bio je prvi suradnik Zdravka Mamića u njegovoj agenciji, a kada ju je zatvorio, Jozić je krenuo svojim putem. - Bilo je dosta mladih igrača i puno brige oko njih, trebalo je organizirati smještaj, ishranu, prijevoz... Bilo je četrdesetak mladih igrača, oni nisu imali ugovor s agencijom, nego sa Zdravkom Mamićem. Agencija je isplaćivala stipendije od 200 do 300 eura mjesečno, na račun. Zdravko Mamić je osobno donosio novac u banku gdje su igrači imali račune – započeo je Damir Jozić.

Zdravko Mamić je, nastavio je svjedok, bio u agenciji od 2000. do 2002. godine, kada je otišao u Dinamo, a njegovu je funkciju preuzeo Mario Mamić. - Igrači su imali dva ugovora sa Zdravkom Mamićem, jedan o zastupanju, a drugi o ulaganju. Agencija je uredno isplaćivala igračima sve obaveze – dodao je.

Prisjetio se transfera Boška Balabana iz Dinama u Aston Villu. - Aston Villa je u to doba tražila napadača, ja sam to doznao jer sam preko poznanika stupio u kontakt s jednim skautom. Reprezentacija je igrala u Latviji, taj skaut ga je otišao pogledati, Boško je igrao jako dobro. Kasnije je Aston Villa poslala ponudu Dinamu. Je li agencija dobila nešto novaca od tog transfera, vjerojatno jest. Znam da je Zdravko Mamić imao ugovor s Boškom Balabanom – ispričao je Jozić.

Prisjetio se i situacije nakon odlaska Zdravka Mamića u Dinamo i dolaska Marija Mamića. - Malo jest to bedasto jer se pričalo da je agencija Dinamo, a Dinamo agencija. U Dinamu je tada igralo nekoliko igrača koji su bili kod nas u agenciji, primjerice Luka Modrić. Imali smo u Dinamu bolju situaciju u odnosu na druge, nećemo se lagati, e sad, je li to bio povlašten status, ne bih znao – rekao je Jozić.

Razlaz s MSA nije mu ostao u lijepo sjećanju. - U subotu me zove gospođa Vesna Juraić, kao sastanak u agenciji, dolazimo tamo, a na stolu nas čekaju ugovori i radne knjižice. Bio sam razočaran, Zdravko nije došao na taj sastanak, to neću nikada zaboraviti. Svi su se nekako snašli, a ja sam ostao u zrakopraznom prostoru, nisam imao neku imovinu, bilo mi je teško. Hoćete iskreno? Otišao sam kod jednog čovjeka i zamolio ga da mi posudi novac da mogu nekoliko mjeseci plaćati stan i režije, otvorio sam tvrtku u inozemstvu i krenuo dalje – ispričao je on.

Damir Jozić realizirao je transfere Luke Modrića i Nikole Pokrivača. - Nikola Pokrivač igrao je u Varteksu, drag dečko, vidio sam nešto u njemu. Sjećam se dobro, javio mi se 2008. Zdravko, kojega nisam čuo godinama, i rekao da je on sve dogovorio s predsjednikom Varteksa i postavio se onako autoritativno da dođem s Nikolom i da sve dogovorimo oko njegovog prelaska u Dinamo. Nikola je bio oduševljen i mi smo pristali. Rekao sam Zdravku, ne tražim proviziju za njegov dolazak u Dinamo, ali ako igrač ode iz Dinama u inozemstvo, ja ga zastupam, ti odbij ono što ste uložili, ali moraš mi dati deset posto od transfera. Nikola je stvarno dobro igrao, jak, visok, lijeva noga. Kontaktirali su me iz Monaca i dobio sam ponudu od 2,2 milijuna eura. Prenio sam to Zdravku, koji je inače težak pregovarač, i on je to odbio. Savjetovao sam čelnike u Monacu da se strpe jer teško da će Mamića privoliti za ovaj transfer. Donio sam zatim pisanu ponudu od tri milijuna eura za Pokrivača – nastavio je Jozić.

Dočekao je Pokrivača u Monacu, gdje je Pokrivač obavio liječnički pregled. S igračem je došao i Zdravko Mamić. - Mamić mi se kasnije nije javljao. Sreo sam Nikkyja Arthura Vuksana i pitao što je s mojom provizijom, a on mi je rekao da Dinamo ne plaća provizije za transfere. Tek sam godinama kasnije na ispitivanju u USKOK-u doznao da je Dinamo moju proviziju isplatio nekoj stranoj tvrtki. Ja sam za taj posao dobio samo naknadu koju mi je platio Nikola Pokrivač – izjavio je Damir Jozić.

Prisjetio se potom i transfera Luke Modrića u Tottenham. - Pratila ga je tada cijela Europa, a ja sam komunicirao s više ljudi u Tottenhamu i slao im snimke. Kad je glavni sportski direktor Damien Comolli došao gledati Luku Modrića protiv Makedonije, nije mu se svidio, to je zanimljivo. Pročulo se da je New Castle poslao ponudu za Modrića, zove me predsjednik Tottenhama Daniel Levy i pita što se događa. Nije vjerovao da je to moguće. Tri sata od mog razgovora s njim, zove me recepcija Intercontinentala, Levy kaže da je u Zagrebu i neka dođem u hotel. Doletio je privatnim avionom.

Kaže mi: "Ja ću ugasiti telefon, nitko ne zna da sam ovdje". Tako to rade ozbiljni ljudi. Ja u tom trenutku radim za Tottenham, dva sata smo nas dvojica razvijali strategiju. Dolazi Zoran Mamić s pisanom ponudom od New Castela na 18 milijuna eura. To se događa oko 19 sati. Došli smo u jednom trenutku do iznosa od 20 milijuna eura za prelazak Modrića u Tottenham. Vidio sam po Levyju da mu je 20 milijuna puno, ali rekao sam da će na Luki zaraditi duplo. Ja sam Luku poznavao jako dobro, kao dijete, to je takav karakter, teško ćemo ikada više imati takvoga – opisao je tu večer Jozić.

Zdravko Mamić tada zove brata Zorana, za kojega nije ni znao gdje je. - Dolazi Zdravko u hotel oko 21. 30 sati u trenirci, ljutit. Transfer je dogovoren, a Zdravko je zvao Modrića oko ponoći da ga o tome izvijesti. Papiri su se tijekom noći riješili. Levya sam ujutro upoznao s Lukom. Nisam išao s njim u Englesku, rekao sam samo Levyju neka mi plati 200.000 za moj posao, što je puno manje nego uobičajeno. Levy je načelno pristao, a onda mi je Zdravko rekao da će mi Mario to platiti. Atmosfera je bila savršena, šampanjac se otvorio, kao rođendan! Ja sam mu opet povjerovao na riječ, i opet sam se prevario.

Godinu dana ništa mi nije plaćeno. Isplatio mi je na kraju 100.000 eura na račun, drugih 100.000 nisam nikad uspio dobiti. To je cijela priča oko tog transfera – poručio je Jozić, kojemu je Zdravko Mamić na transferima Pokrivača i Modrića ostao dužan, kaže, ukupno oko 360.000 eura. Ispričao je i kako je nakon godinu dana sreo Zdravka Mamića na jednom događanju i priupitao ga za dug.

- Bio je ljut što ga uopće to pitam, rekao je da će on sve riješiti i da će me Mario nazvati. Mario me stvarno zvao, poslao mi naziv tvrtke i da mu pošaljem račun, ali u ratama jer ne može sve odjednom platiti. Poslao sam mu prvi račun na 100.000 i to je jedino što sam dobio – dodao je.

Transfer Luke Modrića težio je na koncu 21,5 milijun eura, a zaključen je 26. travnja 2008. Po optužnici, u Velikoj Britaniji je 2. lipnja 2008. registrirana kompanija Real Sports Management UK Llp., čiji je stvarni vlasnik i voditelj poslovanja, vjeruje USKOK, Mario Mamić. Zdravko Mamić je zajednički i dogovorno sa sinom Marijem, u razdoblju od 15. listopada 2008. do 18. rujna 2012. godine, u više navrata, temeljem fiktivnih računa koje je spomenuta tvrtka ispostavljala, nalagao neosnovano plaćanje ukupnog iznosa od 2.220.000 eura s računa Dinama na ime usluga posredovanja ove kompanije prilikom transfera Luke Modrića u Tottenham. Mamići su, tereti se, znali kako navedena tvrtka nije ni na koji način posredovala u tom transferu.

Na upit tužitelja Svena Miškovića, je li Mario Mamić sudjelovao u Modrićevu transferu, Jozić je na sudu rekao kako ga on nije vidio. - Nitko ga nije ni spominjao da bi trebao sudjelovati – kazao je svjedok. Dodao je kako ni Vuksan ni M.Mamić nisu sudjelovali ni u transferu Nikola Pokrivača.

Izjavio je kako M.Mamić nije imao ulogu ni u dolasku Jerka Leke u Dinamo. Jozić je sudjelovao i u transferu Tina Jedvaja iz Dinama u Romu. Dogovorio je s Romom i Jedvajevom obitelji transfer, bio s njima i u Rimu, a onda je obitelj s njim prekinula kontakt. - Kada sam pitao što se događa, Tinov otac Zdravko rekao mi je kako su mu prišli Zdravko i Mario Mamić i zahtijevali da oni zastupaju Tina ako žele da ode u Romu. Oni su na to morali pristati, ali se neko vrijeme ništa nije događalo pa me Zoran Mamić molio da "oživim" taj transfer, na što sam pristao i Tin je prodan u Romu-. Naknada za posredovanje plaćena je Mariju Mamiću jer ga iz Rome nisu mogli zaobići. No, Roma nije mogla platiti i mog partnera iz Italije koji je radio na transferu i mene, nego su sve platili Mariju, a on nam je trebao prebaciti 300.000 eura. Mario je na kraju platio mom partneru 250.000, a on je meni prebacio 100.000. I u tom poslu sam ostao uskraćen za 50.000 eura – naveo je Jozić.

Iako je tužitelj tražio da se svjedoka ispituje i nakon kraja radnog vremena suda, obrana je zahtijevala prekid pa će Jozić morati ponovno doći na sud. Inače, kako reprezentacija početkom lipnja igra u Osijeku, sudac Davor Mitrović najavio je kako će se tada pokušati doći do svjedoka koji igraju za reprezentaciju. Na popisu svjedoka su, inače, Luka Modrić i Dejan Lovren.