Vukelić: Odbili smo dvije ponude za Brekala, bilo mi je to čudno...

Marko Vukelić, dugogodišnji pomoćnik sportskog direktora Dinama, govorio je na suđenju braći Mamić o transferu Josipa Brekala u Wolfsburg. - U Dinamo sam došao 2003. godine, započeo sam u marketingu, a potom sam vodio brigu o stranim igračima. Par godina sam bio pomoćnik sportskog direktora u vrijeme kada su na toj funkciji bili Zoran Mamić, Marijan Vlak, Romeo Jozak i Damir Krznar. Kao pomoćnik sportskog direktora, koordinirao sam skautsku službu, bio sam zadužen za raskid ugovora i slanje igrača na posudbu u druge klubove – započeo je Marko Vukelić.

- Upućen sam bio u brojne transfere, a ako me konkretno pitate za Josipa Brekala, on je bio velik talent, ali nije želio produžiti ugovor, htio je ići u inozemstvo i imao je više ponuda. Zvao me Jurica Vranješ i rekao kako ima konkretnu ponudu za njega iz Wolfsburga. Odbili smo ponude od tri i pet milijuna, a onda smo ga prodali za sedam milijuna. Bilo mi je to čudno, ja bih pristao i na tri milijuna eura jer je Brekalo mogao za par mjeseci otići kao slobodan igrač. Zoran Mamić mi je rekao kako ima informaciju od Olivera Kronenberga kako je Wolfsburg spreman platiti više za Brekala. Znam da je ovaj Oliver došao u klub na sastanak na kojem smo bili Zoran Mamić, Matej Škegro, Tomislav Svetina i ja. Detalja se ne sjećam, ali bio je to uobičajen sastanak kao i za svaki drugi transfer. Oliver Kronenberg je zastupao Dinamo – dodao je Vukelić.

Govoreći o agentima koje je klub svojedobno angažirao, naveo je kako je Dinamo u transferu Danija Olma zastupao Andy Bara i dobio je proviziju za taj posao. - Imali smo transfer u Empoli kada je jedan agent zastipao sve tri strane, dakle Empoli, Dinamo i igrača, i od svih je dobio naknadu pa smo morali obavijestiti FIFA-u, kako bi se izbjegao potencijalni sukob interesa – prisjetio se svjedok. Poznaje Marija Mamića, a koliko zna, on nije sudjelovao u poslovima transfera igrača Dinama.

Kada je riječ o praksi u Dinamu oko podjele transfernog obeštećenja, rekao je kamo to ovisi o uvjetima pod kojima je igrač doveden. - Primjerice, igrač Ivanušec nikada ne bi došao da nije imao takvu opciju. Zakonska regulativa se mijenjala pa jedno vrijeme igrači nisu mogli imati takvu odredbu, ali kasnije ponovno jesu – dodao je. Tužitelju Svenu Miškoviću uho je "zaparala" jedna rečenica koju je svjedok izgovorio na samom početku svjedočenja. A rekao je kako je čitao svoj iskaz kojega je dao USKOK-u prije osam godina. Naime, svjedoku se ne daju primjerci njegova iskaza s ispitivanja. - Mene zanima odakle Vam taj iskaz? - upitao je Mišković, inače v.d. ravnatelja USKOK-a.

- Dobio sam ga – odgovorio je. - Je li Vam netko dao prije današnjeg ispitivanja? Tko Vam ga je dao?- nastavio je tužitelj.

- Mislim da sam to dobio od USKOK-a ili nekog odvjetnika, ne sjećam se – kazao je svjedok. - A kad ste čitali taj iskaz? - priupitao je Mišković. - Jučer navečer – kazao je svjedok.

- Znači li to da ste iskaz čuvali osam godina – upitao je tužitelj. - Vjerojatno da – odgovorio je. Tužitelj ga je strpljivo ispitivao o konkretnim transferima koji stoje u optužnici. Što se tiče Mathiasa Chage, o njegovom dolasku u Dinamo nije znao detalje.

- Znam da mu je Boro Ivković bio menadžer, pretpostavljam da ga je on doveo u Dinamo. Kada je o Ettou riječ, njemu je agent bio Božo Slišković. Ne znam pojedinosti dovođenja ni za Santosa, ali znam tko su im bili agenti i s kim sam razgovarao – kazao je svjedok.

Što se Davora Vugrinca tiče, nema nikakvih saznanja o njegovu dovođenju iz Rijeke, kao ni da bi on imao nekakvog agenta. Ne zna ništa ni o dolasku Igora Bišćana u Dinamo, ni o odlasku Nikole Pokrivača iz kluba, osim da je potonjem agent bio Damir Jozić.

- Ne znam ništa o odlasku Luke Modrića u Tottenham, znam da su njegovi agenti bili prvo Zdravko Mamić, a potom njegov sin Mario. Ne znam ništa o transferu Vedrana Ćorluke u Manchester City, ni Dejana Lovrena u Lyon – nastavio je Vukelić niz. Isto je odgovorio i za transfere Georga Kocha, Boška Balabana, Marija Mandžukića, Josipa Šimunića, Ivice Vrdoljaka, Zvonka Pamića..., odnosno za svako ime koje mu je tužitelj spomenuo. Na upit zna li koji su igrači do 2015. godine imali pravo na podjelu transfernog obeštećenja, odgovorio je kako nije tada radio na tim poslovima.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Za Damira Jozića rekao je kako je on radio na transferima Jerka Leke i Nikole Pokrivača, a u skorije vrijeme doveo je Petar Bočkaja u Dinamo. Nije nikada dobivao novac u gotovini, niti je gotovinu predavao igračima. Rekao je kako su provizije agenata obično 10 posto od transfera, a moguće je da budu i do 50 posto. Tužitelj Sven Mišković stavio je primjedbu na iskaz svjedoka u dijelu kada je rekao da mu je USKOK dao iskaz iz istrage, da ga je on čuvao osam godina i čitao večer prije ispitivanja na sudu.