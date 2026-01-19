Dolazi li doba kad će mladi tek nakon smrti roditelja steći vlastiti dom?

Dolazi li okrutno vrijeme kada će mladim ljudima s prosječnim plaćama, koji si zbog enormnih poskupljenja najma stanova i cijena nekretnina ne mogu priuštiti stan, glavom proći i misao da će stambeno pitanje riješiti tek kada im roditelji umru. Iako je Hrvatska u vrhu EU po udjelu građana koji su vlasnici nekretnina u kojima stanuju, to ne govori puno o kvaliteti stanovanja i priuštivosti stanova za mlade jer se trećina stanovnika ove zemlje, prema Eurostatu, zbija u tijesnim stanovima koji ne udovoljavaju minimalnom broju soba za sve članove kućanstva. Nažalost, i po tome smo u vrhu Unije. Vlasništvo nad nekretninama uglavnom je u rukama starijih građana, a ne mladih. Mladi u Hrvatskoj napuštaju roditeljski dom najkasnije u EU, u prosjeku s 31,2 godine, što upućuje na to da većina njih nema svoj stan, ni novca za najam stana, a time ni priliku za ranije osamostaljivanje.