Biden šalje 150 milijuna dolara Ukrajini. Ruski izaslanik: 'Reuters cenzurirao izjavu civila iz Mariupolja'

Danas je 73. dan ruske invazije na Ukrajinu. Nastavljaju se žestoke borbe diljem zemlje, a najviše na području Mariupolja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je da čine diplomatdke korake kako bi spasili radnike iz Mariupolja. Najavljeno je da će u subotu biti nova evakucija civila iz čeličane Azovstal.

Tijek događaja:

9:05 - Tijekom protekle noći na bojišnicama u Ukrajini bilo je relativno mirno, objavili su u subotu ukrajinski izvori.

"U regijama Donecka i Luhanska odbijeno je osam neprijateljskih napada, što je rezultiralo uništenjem tri neprijateljska tenka, osam topničkih sustava, sedam oklopnih vojnih vozila, jednog automobila i tri jedinice inženjerijske opreme", objavio je stožer ukrajinske vojske u svom izvješću o situaciji u subotu.

Doneck i Luhansk zajedno čine regiju Donbas na krajnjem istoku Ukrajine koja graniči s Rusijom. Rusija je preusmjerila svoje napade na ovu regiju gdje se ruski separatisti bore protiv ukrajinskih vladinih snaga od 2014. godine.

Pokušaji napada također su se uglavnom događali oko čeličane Azovstal u jugoistočnom lučkom gradu Mariupolju, prema ukrajinskoj vojsci.

Na drugim dijelovima fronta ruska aktivnost bila je ograničena na vojno izviđanje i topničku vatru, navodi se u izvješću.

8:44 - Ukrajinci rade DNA testove kako bi mogla identificirala mrtva tijela u Buči, piše Guardian.

Nakon tjedana ekshumacija, mrtvačnica u Buči čuva više od 200 tijela koja nisu identificirana. Neki su pokopani bez dokumenata, ali mnogi su previše unakaženi svojom smrću ili onome što je učinjeno njihovim tijelima nakon smrti da bi se mogli identificirati.

Podsjetite se: Predsjednik Zelenski posjetio Buču: "Neka svijet vidi što je Rusija učinila!"

8:15 - Sukob u Ukrajini uzima "težak danak" ruskim vojnim sposobnostima, objavilo je britansko ministarstvo obrane u svom najnovijem obavještajnom izvješću. Kao primjer toga, navode da je uništen barem jedan najmoderniji ruski tenk T-90M koji je predstavljen javnosti 2006. godine.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 May 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/cAYdsWHMvV 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/4z2cRVCJpf

7:26 - Ruski izaslanik u Ujedinjenim narodima optužio je Reuters da je "cenzurirao" izjavu osobe koja je preživjela rusko bombardiranje goleme čeličane u Mariupolju, ustvrdivši da je u vijestima ispušten dio u kojemu je kritizirala pripadnike ukrajinskih snaga.

Ruski izaslanik u UN-u Dmitrij Poljanski rekao je da u Reutersovu vijest od 1. svibnja nije uključena izjava žene evakuirane iz čeličane. U izjavi medijima u dijelu Ukrajine koji je pod ruskim nadzorom, Natalija Usmanova rekla je da su ukrajinski vojnici nju i ostale civile držali u čeličani protiv njihove volje.

Glasnogovornik Reutersa izjavio je da ta novinska kuća stoji iza svojih izvješća.

"Još pokušavamo potvrditi ključne elemente izjave Natalije Usmanove. Predani smo izvještavanju o sukobu u Ukrajini na nepristran i neovisan način, kao što to činimo diljem svijeta", rekao je.

7:16 - Američki predsjednik Joe Biden odobrio je novi paket oružja u vrijednosti od 150 milijuna dolara za Ukrajinu. Američki državni tajnik Antony Blinken objavio je detalje na Twitteru.

"Odobrio sam 150 milijuna dolara dodatnog američkog oružja, opreme i zaliha za Ukrajinu kako bi ojačala svoju obranu kako bi se suprotstavila ruskoj ofenzivi na istoku”, napisao je Blinken na Twiitteru.

I have authorized $150 million in additional U.S. arms, equipment, and supplies for Ukraine to reinforce its defenses to counter Russia’s offensive in the East. We stand #UnitedwithUkraine.