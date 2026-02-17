Hrvat ostao u šoku: 'Kako je moguće da čistačice ovoliko zarađuju, a ljudi koji su se školovali...'

Objava korisnika pod imenom "Medical_Staff_1707" na hrvatskom Redditu postala je epicentar žustre rasprave o plaćama i vrijednosti obrazovanja u Hrvatskoj. Autor, po struci inženjer strojarstva, izrazio je frustraciju činjenicom da se većina plaća, prema njegovu viđenju, kreće između 1100 i 1700 eura, pri čemu je razlika između plaće inženjera, liječnika i čistačice postala minimalna. "Iskreno, smatram da to nije fer. Neki ljudi provedu godine u školama i na fakultetima, rade besplatno kako bi stekli iskustvo, a na kraju imaju samo nekoliko stotina eura više od čistačice", napisao je, naglašavajući da ne želi omalovažavati nijedno zanimanje, ali da odgovornost koju nosi njegov posao nije adekvatno kompenzirana.

Kao simbol ekonomske situacije, istaknuo je kako je rješavanje stambenog pitanja postalo "znanstvena fantastika", a novi automobili nedostižan luksuz, spomenuvši pritom početnu cijenu novog Renault Clija od 20.000 eura. "S obzirom na trenutačno stanje, bilo bi mi bolje da imam pet godina radnog staža više kao skladištar nego što sam studirao strojarstvo", zaključio je, pokrenuvši lavinu s više od 250 komentara.

Zajednica na Redditu reagirala je podijeljeno, no većina komentara nije išla u prilog autoru objave. Dominantan argument bio je onaj o zakonu ponude i potražnje. "Koga briga koliko si godina proveo u školi, plaćen si koliko si tržištu, tj. društvu potreban. Trenutačno je situacija takva da su nam potrebnije čistačice nego inženjeri", napisao je jedan korisnik u komentaru koji je prikupio najviše glasova. Mnogi su se složili, tvrdeći da je "inflacija diploma" dovela do pada njihove vrijednosti, dok je istodobno manjak radnika u fizičkim i uslužnim djelatnostima doveo do rasta njihovih plaća.

Ipak, mnogi su se i poistovjetili s autorovim osjećajem nepravde. "Radim kao medicinska sestra instrumentarka, imam golemu odgovornost, pet godina fakulteta. Prosjek plaće 1350 €. Čistačica koja radi sa mnom ima oko 1150 €. Za 200 € manje ima miran san, nitko je nikada neće povlačiti po sudovima", podijelila je svoje iskustvo jedna korisnica. Drugi su istaknuli kako problem nije u tome što su čistačice previše plaćene, već što su stručnjaci s velikom odgovornošću potplaćeni.

Rasprava se brzo pretvorila u šire preispitivanje svrhe obrazovanja. Brojni korisnici optužili su autora za snobizam i omalovažavanje fizičkog rada. "Jesi li probao čistiti osam sati? To je fizički izuzetno naporan posao", glasio je jedan od komentara. Drugi su isticali kako fakultet ne bi trebao biti jamstvo visoke plaće, već lakšeg života. "Nisi učio faks da zarađuješ više, nego da radiš lakše. Inženjer sjedi u uredu, a skladištar ili konobar trče cijeli dan", poentirao je drugi korisnik.

Ova internetska debata savršeno oslikava širu društvenu i ekonomsku sliku Hrvatske u 2026. godini. Podaci koji pokazuju da sveučilišna diploma u prosjeku donosi tek 32% višu plaću od srednjoškolske, što je među najnižim stopama u Europi, kao i činjenica da više od 70 posto mlađih od 34 godine i dalje živi s roditeljima, daju za pravo onima koji smatraju da je sustav zakazao. Dok jedni krive državu, drugi pozivaju na osobnu odgovornost i bolje pregovaračke vještine, a treći jednostavno poručuju: "Ako misliš da je čistačici bolje, uzmi krpu u ruke."