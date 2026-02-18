Vučić: 'Moramo pronaći bolji i brži način za ulazak građana Indije'

"Indija je bila jedna od država koja nije potvrdila sudjelovanje na EXPO-u, a danas je potvrđeno da će sudjelovati", rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u svom obraćanju građanima, prenosit srpski Telegraf. On je otputovao u New Delhi kako bi sudjelovao na summitu o umjetnoj inteligenciji. Tamo se sastao s indijskim predsjednikom Narendrom Modijem. Vučić je dodao kako je s Indijom ostvarena suradnja u brojnim sektorima, od umjetne inteligencije, preko sigurnosti do poljoprivrede i ostalih industrijskih grana.

"Mislim da možemo mnogo postići. Tako da smo i tu ostvarili mogućnost daljnje suradnje", rekao je Vučić. Osvrnuo se i na indijski mentalitet te radnu etiku, pohvalivši njihovu temeljitost i radne navike te je poručio kako je to nešto na čemu Srbija treba poraditi. Srpski predsjednik je izjavio kako ima važan sastanak s Kristalinom Georgijevom. "S veseljem očekujem razgovor s njom! Sastat ću se i sa investitorom iz Nepala o tvornici rezanaca u Rumi." Vučić je poručio da je razgovarao s nekoliko potencijalnih investitora koji bi došli u Srbiju. "Mi smo jedna od 12 zemalja koja ima svoj štand na tom summitu umjetne inteligencije. Treće superračunalo stiže do kraja ožujka, gradimo na toj infrastrukturi. Moramo raditi na električnoj energiji i radimo na tome", kazao je.

Dodao je i kako očekuje dosta start-upova koji će, nakon sastanka i zbog Ugovora o slobodnoj trgovini, doći u Srbiju. "Moramo pronaći bolji i brži način za ulazak građana Indije jer nas je EU tražila da ukinemo bezvizni režim s Indijom, ali moramo vidjeti kako to politički riješiti kako bismo omogućili ulazak investitora u Srbiju, kao i dolazak iznimno talentiranih mladih Indijaca koji bi nam pomogli u primjeni umjetne inteligencije u zdravstvu i farmaciji", izjavio je srpski predsjednik.

Vučić je, uoči današnjeg bilateralnog sastanka, rekao kako će imati "izuzetno značajan" razgovor s indijskim predsjednikom i da će tijekom posjeta Indiji razgovarati s brojnim svjetskim čelnicima. "Imat ćemo sastanke i s, vjerujem, francuskom kompanijom za umjetnu inteligenciju Mistral AI. Imat ćemo svečanu večeru, gdje ću razgovarati s brojnim europskim i svjetskim liderima, mislim da će biti oko 18 ili 19 predsjednika i premijera koji dolaze. Među njima je šest ili sedam s europskog kontinenta. Znam za Kyriakosa Mitsotakisa i za Emmanuela Macrona”, rekao je Vučić.