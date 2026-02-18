Strava u Njemačkoj: Vozač BMW-a udario majku i dvoje djece na autobusnom stajalištu

Majka i dvoje male djece ozlijeđeni su nakon što ih je na autobusnom stajalištu u Wiesbadenu automobilom udario 22-godišnji vozač, izvijestila je policija. Prema dostupnim informacijama, 32-godišnja žena i dvoje mališana koji su bili u dječjim kolicima prevezeni su u bolnicu. Stupanj njihovih ozljeda zasad nije detaljno objavljen, piše Fenix.

Prvi rezultati očevida upućuju na to da je mladi vozač tijekom skretanja ulijevo izgubio nadzor nad snažnim vozilom (BMW-om), koje je potom izletjelo s ceste. Automobil je najprije udario prometni znak, a zatim i ženu s kolicima koja se nalazila na stajalištu. Policija ističe da trenutačno nema indicija da je riječ o namjernom činu. Zbog sumnje na konzumaciju opojnih sredstava vozaču je uzet uzorak krvi radi analize, a okolnosti nesreće i dalje se utvrđuju.