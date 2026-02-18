Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 52
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SUMNJA NA KONZUMACIJU DROGA

Strava u Njemačkoj: Vozač BMW-a udario majku i dvoje djece na autobusnom stajalištu

Njema?ka: Policija traga za nestalim osmogodišnjim dje?akom Fabianom
Bernd Wüstneck/DPA
VL
Autor
Večernji.hr
18.02.2026.
u 10:00

Prvi rezultati očevida upućuju na to da je mladi vozač tijekom skretanja ulijevo izgubio nadzor nad vozilom

Majka i dvoje male djece ozlijeđeni su nakon što ih je na autobusnom stajalištu u Wiesbadenu automobilom udario 22-godišnji vozač, izvijestila je policija. Prema dostupnim informacijama, 32-godišnja žena i dvoje mališana koji su bili u dječjim kolicima prevezeni su u bolnicu. Stupanj njihovih ozljeda zasad nije detaljno objavljen, piše Fenix.

Prvi rezultati očevida upućuju na to da je mladi vozač tijekom skretanja ulijevo izgubio nadzor nad snažnim vozilom (BMW-om), koje je potom izletjelo s ceste. Automobil je najprije udario prometni znak, a zatim i ženu s kolicima koja se nalazila na stajalištu. Policija ističe da trenutačno nema indicija da je riječ o namjernom činu. Zbog sumnje na konzumaciju opojnih sredstava vozaču je uzet uzorak krvi radi analize, a okolnosti nesreće i dalje se utvrđuju.

Pogledajte prizore s Trešnjevke nakon noćne buktinje! Vatra oštetila tri automobila
Ključne riječi
nesreća djeca majka Njemačka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!