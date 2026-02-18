Naši Portali
'IZRAŽAVAMO ZABRINUTOST'

Sisački biskup Vlado Košić podržao građane u borbi protiv peradarskih megainvesticija

Sisak: Lokacija na kojoj će ukrajinska tvrtka graditi farmu pilića
Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
1/2
Autor
Danijel Prerad
18.02.2026.
u 11:25

Svjesni smo da se aktualne zabrinutosti nadovezuju i na iskustva posljednjih godina, kada su i drugi zahvati u Sisku i okolici, uključujući dovoz i preradu troske i medicinskog otpada

Sisačka biskupija danas je u priopćenju izrazila „suzdržanost i protivljenje projektima čiji se opseg i raspored po lokacijama unutar naše biskupije u javnosti doživljavaju kao nedovoljno jasni, osobito u pogledu mogućeg kumulativnog utjecaja na zrak, vodu, tlo, prometno opterećenje i, općenito, kvalitetu života stanovnika“. Priopćenje kao reakciju na aktualnu raspravu o megaprojektima ukrjainskih investitora u peradarsku proizvodnju i reradu na području Sisačko-moslavačke županije potpisao je sisački biskup Vlado Košić.

„Smatramo da su zahtjevi građana za transparentnošću, cjelovitom procjenom utjecaja na okoliš i jasnim odgovorima na otvorena pitanja u potpunosti opravdani.“ – napisao je biskup Košić u priopćenju ddoavši kako Sisačka biskupija s pozornošću i osjećajem pastoralne odgovornosti prati rasprave koje su se posljednjih tjedana otvorile u javnosti u vezi sa ovim planiranim projektima izgradnje velikih peradarskih farmi. „Crkva ne može biti tehnički ili stručni arbitar u gospodarskim pitanjima, ali je dužna, vođena Evanđeljem i socijalnim naukom Crkve, podsjećati da razvoj ne smije biti odvojen od dostojanstva ljudske osobe, zdravlja obitelji i zaštite stvorenoga svijeta.

Podsjećamo na riječi sv. pape Ivana Pavla II. o potrebi ekološkog obraćenja, kao i na naglaske pape Franje u enciklici Laudato si’, u kojoj se ističu integralna ekologija i nerazdvojivost brige za okoliš od brige za čovjeka, osobito najslabije, kao i od pitanja pravednosti i budućnosti djece. Polazeći od tih načela, izražavamo suzdržanost i protivljenje projektima čiji se opseg i raspored po lokacijama unutar naše biskupije u javnosti doživljavaju kao nedovoljno jasni, osobito u pogledu mogućeg kumulativnog utjecaja na zrak, vodu, tlo, prometno opterećenje i, općenito, kvalitetu života stanovnika.

Smatramo da su zahtjevi građana za transparentnošću, cjelovitom procjenom utjecaja na okoliš i jasnim odgovorima na otvorena pitanja u potpunosti opravdani.“ – napisao je biskup Vlado Košić dodavši kako posebno naglašavaju važnost očuvanja poljoprivredne proizvodnje i malih obiteljskih gospodarstava.

„Hrvatska sela i OPG-ovi nisu samo gospodarska kategorija, nego način života, čuvari tradicije i krajolika te temelj prehrambene sigurnosti i društvene stabilnosti. Svaka odluka koja bi mogla dugoročno narušiti njihovo postojanje, kroz moguće onečišćenje, pad vrijednosti zemljišta ili gubitak povjerenja u domaće proizvode, zahtijeva krajnju odgovornost i razboritost.

Svjesni smo da se aktualne zabrinutosti nadovezuju i na iskustva posljednjih godina, kada su i drugi zahvati u Sisku i okolici, uključujući dovoz i preradu troske i medicinskog otpada, izazivali brojna pitanja i zabrinutost javnosti. Zato ističemo da se briga za okoliš i zdravlje ljudi mora provoditi dosljedno u svim slučajevima, a društveno povjerenje graditi otvorenošću, jasnoćom postupaka i dosljednom zaštitom života i zdravlja ljudi.“ – ističe se u priopćenju. Sisački biskup napominje kako je razvoj ovome kraju, koji je dugi niz godina zanemarivan, doista potreban.

„Ali mora biti u službi čovjeka i općega dobra. Ne smijemo pritom izgubiti iz vida da su ljudi na ovom prostoru kroz noviju povijest doživjeli teške udarce i podnijeli velike žrtve: od Domovinskog rata, preko godina gospodarskih kriza i iseljavanja, do posljedica razornog potresa koji je sve dodatno ranio. Upravo zato svako razvojno ulaganje mora biti promišljeno, odgovorno i usmjereno na stvarno dobro stanovnika.

Vjerujemo da je moguće pronaći rješenja koja će istodobno štititi radna mjesta, okoliš i dostojanstvo svakog čovjeka. Na sve zazivam Božji blagoslov te upućujem potporu svima koji s pravom brinu za zdravlje svoje djece, za čistoću zemlje i vode te za očuvanje života koji se temelji na radu, poštenju i odgovornosti prema svemu stvorenome svijetu.“ – zaključio je priopćenje Vlado Košić, biskup sisački.

Ključne riječi
peradarstvo Sisak Vlado Košić

