ZAŠTITA PRIRODE

Zavod moli građane da prijave opažanje ove tri proljetnice

Zagreb: Visibabe osvojile južne padine Gornjeg grada
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/2
Autor
Ivica Beti
17.02.2026.
u 11:33

Visibaba i velika sasa su vrste uvrštene u Dodatke Direktive o staništima, pa je njihovo praćenje nacionalna obveza Republike Hrvatske, a kockavica je lako prepoznatljiva vrsta uvrštena na Crvenom popisu divljih vrsta Hrvatske u kategoriji osjetljive vrste

Zavod za zaštitu okoliša i prirode pozvao je građane da sudjeluju u prikupljanju podataka o tri vrste biljaka. Zavod je 2024. godine pokrenuo akciju bilježenja opažanja proljetnica i  već u prvoj godini provedbe, u samo dva mjeseca, sakupljeno je 544 opažanja biljnih svojti. Prošle godine odlučili su promijeniti način prikupljanja podataka i projekt su preseliti na aplikaciju iNaturalist.

- Kroz ovu aplikaciju je prikupljeno 206 opažanja visibabe, 71 opažanje obične kockavice, potvrđene tri poznate lokacije na kojima raste velika sasa te preko 10000 opažanja drugih biljnih vrsta. Nastavljamo s akcijom koja će ove godine biti usredotočena na samo tri vrste. Visibaba i velika sasa su vrste uvrštene u Dodatke Direktive o staništima, pa je njihovo praćenje nacionalna obveza Republike Hrvatske, a kockavica je lako prepoznatljiva vrsta uvrštena na Crvenom popisu divljih vrsta Hrvatske u kategoriji osjetljive vrste (VU) - ističu u Zavodu. Sve što treba učiniti je instalirati iNaturalist na mobilni uređaj,  registrirati se i početi dojavljivati.

Ključne riječi
kockavica visibabe biljke

