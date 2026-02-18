Naši Portali
AMBICIOZAN PROJEKT

BiH dobiva novi 'grad': Niču povoljni stanovi za mlade, evo što se sve planira

nezavisne
VL
Autor
Vecernji.hr
18.02.2026.
u 09:35

Kako je zemljište u vlasništvu Grada, postoji mogućnost da početna cijena kvadrata bude oko 2.000 do 2.200 KM, uz plan da prioritet pri kupovini imaju mladi

Trebinje se već duže vrijeme suočava s nedostatkom građevinskog zemljišta za kolektivnu stambenu izgradnju, dok je i u prigradskim naseljima sve teže pronaći prostor za individualnu gradnju. Zbog toga je izradom novog urbanističkog plana predviđena izgradnja nove urbane cjeline za stambene i poslovne objekte u takozvanom Novom Trebinju.

Novo Trebinje planirano je na prostoru između Grada sunca i magistralnog puta prema Dubrovniku, gdje bi na oko 380 hektara trebali biti izgrađeni stambeno-poslovni objekti, ali i brojni sadržaji od javnog značaja, pišu Nezavisne novine.

Planirano je da novo naselje obuhvati:

  • stambeno-poslovne objekte
  • školu i vrtić
  • dom zdravlja i ljekarnu
  • parkove i zelene površine
  • prodajne objekte
  • pješačke i biciklističke staze
  • most preko Trebišnjice

Ranije je na ovoj lokaciji najavljivana i izgradnja kongresnog centra, što bi u budućnosti moglo dodatno unaprijediti razvoj ovog dijela grada. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić istaknuo je da će novo naselje imati sve sadržaje potrebne za kvalitetan život, uključujući obrazovne i zdravstvene ustanove, kao i uređenu infrastrukturu. Prema njegovim riječima, kako je zemljište u vlasništvu Grada, postoji mogućnost da početna cijena kvadrata bude oko 2.000 do 2.200 KM, uz plan da prioritet pri kupovini imaju mladi Trebinjci i Trebinjke.

Lokalna zajednica planira izgradnju nove putne komunikacije dužine oko 4,1 kilometar, koja bi povezala ovo područje s ostatkom grada i otvorila novu zonu za gradnju izvan već urbanistički opterećene uže gradske jezgre. Ova prometnica bit će opremljena pješačkim i biciklističkim stazama, a planirana je i izgradnja mosta preko Trebišnjice, što podrazumijeva i eksproprijaciju dijela privatnog zemljišta.

Iz gradske uprave ističu da bi realizacija projekta Novo Trebinje mogla doprinijeti rješavanju stambenog pitanja, ali i povećanju proračunskih prihoda kroz rentu i troškove uređenja građevinskog zemljišta. Očekuje se da će ovaj ambiciozni projekt otvoriti prostor za nove investicije i dodatno potaknuti urbanistički i gospodarski razvoj Trebinja, navodi Vecernji.ba.

Ključne riječi
BiH Trebinje

