Pentagon: Rusi ostvarili mali pomak u Donbasu; Očekuje se nova evakuacija iz Azovstalja

Danas je 72. dan ruske invazije na Ukrajinu. Nakon što je jučer odrađena evakuacija civila iz Mariupolja nova je planirana za danas. Pentagon javlja kako su Rusi napravili 'mali pomak, posebice u sjevernom djelu Donbasa'. Njemačka je odobrila daljnjih 130 milijuna dolara humanitarne pomoći. Njemački kancelar dodao je i da se planira i 147 milijuna dolara za financiranje razvoja.

Ključni događaji:

Nastavlja se bombardiranje čeličane Azovstalj, tvrde Ukrajinci

Kreće nova evakuacija civila iz Mariupolja

Rusi su ostvarili pomak u regiji Donbas

Tijek događaja:

7:25 - Nakon što se pojavila informacija da su Amerikanci dali Ukrajincima 'specifične informacije o meti' kako bi potopili rusku krstaricu Moskvu, sada se javio Pentagon koji je negirao tu informaciju.

- Nismo dali Ukrajini konkretne informacije o krstarici. Nismo bili uključeni u odluku Ukrajinaca da napadnu brod niti u operaciju koju su oni izveli. Nismo imali prethodnu spoznaju o namjeri Ukrajine da gađa brod - rekao je John Kirby, javlja CNN.

6:40 - Ruske snage postigle 'mali napredak, posebno u sjevernom dijelu Donbasa' u Ukrajini, rekao je glasnogovornik Pentagona John Kirby u četvrtak. Dodao je kako SAD nisu očekivale da će Rusi taj napredak 'postići u ovom trenutku' u toj regiji.

6:20 - Novi konvoj Ujedinjenih naroda očekuje se u petak kako bi se evakuirali zadnji civili iz čeličane Azovstalj u Mariupolju, zadnjem uporištu ukrajinskoga otpora u strateški važnoj luci, bez ikakvoga jamstva o prekidu borbi.

Pomoćnik glavnoga tajnika Ujedinjenih naroda zadužen za humanitarna pitanja Martin Griffiths najavio je u četvrtak da novi konvoj kreće prema gradu koji je postao simbol ruske invazije započete 24. veljače.

"Konvoj je na putu prema Azovstalju kamo će stići sutra ujutro, uz nadu da će pokupiti i zadnje civile iz toga pakla u kojemu žive toliko tjedana i mjeseci, i dovesti ih na sigurno", rekao je Griffiths u Varšavi.

Međunarodni odbor Crvenog križa potvrdio je da je uključen u operaciju. Prošlog vikenda Azovstalj je napustilo stotinjak civila u evakuaciji koju su organizirali UN i Crveni križ. Informacije o situaciji u mariupoljskoj čeličani u kojoj se nalaze civili i branitelji i dalje su proturječne.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u četvrtak u video poruci da ruske snage nastavljaju napadati čeličanu, unatoč ruskome obećanju o trodnevnom prekidu paljbe koji je trebao početi u četvrtak ujutro. Ruska bombardiranja i dalje traju, "a još se trebaju evakuirati civili, žene, djeca", rekao je u poruci objavljenoj na njegovom profilu na Facebooku.

"Zamislite taj pakao! Tamo ima djece! Više od dva mjeseca neprestanog bombardiranja, smrt je stalno blizu", dodao je.

Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je u četvrtak navečer da je "ruska vojska i dalje spremna osigurati evakuaciju civila" iz Azovstalja, kojih bi moglo biti još dvjestotinjak, zarobljenih u kompleksu s ukrajinskim borcima.Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov ustvrdio je da ruska vojska poštuje prekid vatre oko tvornice te da humanitarni koridori oko Azovstalja "funkcioniraju". To su demantirali ukrajinski branitelji, a zamjenik zapovjednika pukovnije Azov, koja brani pogone, Svjatoslav Palamar rekao je u video snimci da se unutar same čeličane vode "krvave borbe" i da se Rusi ne drže obećanja o primirju.

Foto: Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/ABAC The evacuation convoy from Mariupol reaches the border of the Ukrainian government-controlled territory of Zaporizhzhia Region in Kamianske village, Zaporizhzhia Region, southeastern Ukraine, May 3, 2022. Civilians evacuated from the besieged Azovstal steel plant in Mariupol have described their harrowing ordeal after arriving in the Ukrainian city of Zaporizhzhia. Their arrival was also confirmed by the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). After getting off the buses, evacuees headed to tents that the Ukrainian government has set up to help them with the next part of their journey. Photo by Dmytro Smolyenko/Ukrinform/ABACAPRESS.COM Photo: Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/ABACA/ABACA

6:10 - Zelenski: U ruskim napadima srušene stotine bolnica

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su u ruskim napadima na Ukrajinu srušene stotine bolnica i drugih ustanova te da su liječnici ostali bez lijekova za liječenje raka, a ne mogu obavljati ni operacije.

Zelenskij je u video poruci humanitarnoj medicinskoj organizaciji rekao da na mnogim mjestima na istoku i jugu Ukrajine, gdje se vode glavne borbe, nedostaje čak i osnovnih antibiotika.

"Pogledamo li samo medicinsku infrastrukturu, do danas su ruske snage srušile ili oštetile gotovo 400 zdravstvenih ustanova: bolnica, rodilišta, klinika", rekao je okupljenima dodavši da je na područjima pod ruskom okupacijom situacija katastrofalna.

"Tamo uopće nema lijekova za oboljele od raka. Gotovo uopće nema inzulina za dijabetičare. Nemoguće je obavljati operacije. Nema ni antibiotika", rekao je ukrajinski predsjednik.

Rusija tvrdi da gađa samo vojne i strateške ciljeve. U jednom od napada koji su naišli na opću osudu, 9. ožujka srušeno je rodilište u Mariupolju. Rusija je nakon toga ustvrdila da su slike napada namještene te da su se zgradom rodilišta koristile ukrajinske naoružane skupine.