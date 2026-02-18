FOTO Ovo je mjesto gdje bi mogao niknuti centar za azilante. U prošlosti su ovdje mogli biti deseci MiG-ova

U svoje zlatno doba ta je baza u kilometrima dugim tunelima mogla primiti desetke MiG-ova 21 sovjetske proizvodnje. U svakom je trenutku imala dovoljne rezerve vode, zraka i struje, osigurane četvorima betonskim vratima teškima 100 tona.
Lokalni dužnosnici ulagali su napore da bi barem dio od više stotina tisuća turista koji hrle u obližnji nacionalni park Plitvička Jezera uz dobar marketing privukli k sebi. U Željavi su se održavale i automobilske utrke.
– U posljednje vrijeme pojavile su se informacije o mogućem planiranju prihvatnog centra za osobe koje traže azil ili ilegalno prelaze granicu. O takvim planovima lokalna zajednica nema službene informacije, zbog čega ih je teško konkretno komentirati. Međutim, ako bi se takva ideja pokazala točnom, izazvala bi ozbiljnu zabrinutost - kazao je za Večernji list Hrvoje Matejčić, načelnik Općine Plitvička jezera.
Kompleks Željave prostire se na više od 300 hektara, službeni mu je naziv Klek 505, građen je u tajnosti u vrijeme hladnog rata, koštao je 8,5 milijardi dolara, a uključuje vojarne, piste i podzemne objekte.