FOTO Ovo je mjesto gdje bi mogao niknuti centar za azilante. U prošlosti su ovdje mogli biti deseci MiG-ova

Stvorena da bude otporna na sve pa i na nuklearni napad, podzemna zrakoplovna baza u Željavi mogla bi postati centar za registraciju migranata. 
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
U svoje zlatno doba ta je baza u kilometrima dugim tunelima mogla primiti desetke MiG-ova 21 sovjetske proizvodnje. U svakom je trenutku imala dovoljne rezerve vode, zraka i struje, osigurane četvorima betonskim vratima teškima 100 tona.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Nakon njezina propadanja, baza je zaboravljena, privlačeći tek pokojeg turista u potrazi za jugoslavenskom ostavštinom.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
A onda je 2016. godine jedan film sve promijenio. Vojna baza u Željavi poslužila je za snimanje filma "Houston, We Have a Problem!“, slovenskog redatelja Žige Virca i (ponovno) postala poznata. 
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Godine 2023. procijenjeno je da otad njene mračne hodnike, goleme prostorije i opremu nagriženu hrđom posjeti 150 tisuća turista godišnje.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Lokalni dužnosnici ulagali su napore da bi barem dio od više stotina tisuća turista koji hrle u obližnji nacionalni park Plitvička Jezera uz dobar marketing privukli k sebi. U Željavi su se održavale i automobilske utrke.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
– U posljednje vrijeme pojavile su se informacije o mogućem planiranju prihvatnog centra za osobe koje traže azil ili ilegalno prelaze granicu. O takvim planovima lokalna zajednica nema službene informacije, zbog čega ih je teško konkretno komentirati. Međutim, ako bi se takva ideja pokazala točnom, izazvala bi ozbiljnu zabrinutost - kazao je za Večernji list Hrvoje Matejčić, načelnik Općine Plitvička jezera.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
- Željavu treba promatrati kao velik i složen prostor s brojnim mogućnostima. Riječ je o ogromnom kompleksu koji već desetljećima propada iako ima izniman potencijal - dodao je. 
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Kompleks Željave prostire se na više od 300 hektara, službeni mu je naziv Klek 505, građen je u tajnosti u vrijeme hladnog rata, koštao je 8,5 milijardi dolara, a uključuje vojarne, piste i podzemne objekte.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
