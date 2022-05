Što se to događa u Crnom moru? Rusija i NATO na samom rubu velikog sukoba

Otkako se probila vijest da je moguće u Crnom moru stradao još jedan ratni brod i ponos ruske flote, ovog puta fregata Admiral Makarov, to je izazvalo najveću napetost između NATO-a i Rusije.



NATO-ovi elektronski zračni špijuni, avioni naime, od početka sukoba krstare područjem Crnog mora, naročito uz rumunjsko-ukrajinsku granicu, ali od noći s četvrtka na petak, te cijelog petka, no po prvi put se na istom zadatku našla cijela flota NATO-ovih izviđačkih, špijunskih i aviona za elektronsko ometanje. Još nema službene potvrde da je ukrajinska protubrodska raketa Neptun ispaljena iz obalnog područja Ukrajine pogodila i teško oštetila rusku fregatu, čak i neki stručnjaci do potvrde to radije drže glasinom, no, nema sumnje, nešto se velikoga događa.