Dramatična poruka s bojišnice, vojnici se odlučuju na ovaj potez: 'Ovdje se radi o opstanku nacije'

Ukrajinski vojnik Nacionalne garde Maksim nedavno je, na dopustu, na nagovor supruge otišao u kijevsku kliniku i besplatno zamrznuo uzorak sperme. Ako pogine, supruga će moći pokušati začeti dijete koje su oduvijek željeli. "Bez obzira jeste li na nultoj točki fronte ili 80 kilometara iza, nema jamstva da ste sigurni. Stres utječe na plodnost. Moramo razmišljati o budućnosti Ukrajine“, objašnjava. "Naši muškarci umiru. Ukrajinski genski fond umire. Ovdje se radi o opstanku nacije“, kazao je Maksim telefonom za BBC s položaja blizu istočne linije.

Program krioprezervacije sperme i jajnih stanica za vojnike pokrenule su privatne klinike već 2022., na početku pune ruske invazije. Sljedeće godine parlament je intervenirao. Donesen je zakon koji osigurava državno financiranje i regulira postupak. "Naši vojnici brane budućnost, ali mogli bi izgubiti svoju. Ovo im daje priliku da kasnije imaju djecu", kazala je zastupnica Oksana Dmitrijeva, koja je pomogla izraditi zakon. Početna verzija zakona izazvala je bijes javnosti jer je propisivala uništavanje uzoraka nakon smrti donora, što je spriječilo ratnu udovicu da koristi spermu supruga. Nakon prosvjeda, zakon je izmijenjen. Uzorci se čuvaju besplatno tri godine nakon smrti i dostupni su partneru uz prethodni pisani pristanak.

Ova mjera rješava i duboku demografsku krizu koja je postojala prije rata, a koju je invazija dramatično pogoršala. Stotine tisuća poginulih muškaraca (većinom mladih i sposobnih), milijuni izbjeglica (uglavnom žena) koji još uvijek ne dolaze kući, te stalni stres, raketni napadi i nestanci struje koji otežavaju život. "Razmišljamo o budućnosti i mladim ljudima koje smo izgubili. Moramo ih nadomjestiti", kaže Dmitrijeva. Na fronti aktivno potiče vojnike da razgovaraju o plodnosti i razmisle o zamrzavanju sperme. "U početku im je neugodno, ali kad razgovaramo, kažu drugima i onda dođu", dodaje.

Državni Centar za reproduktivnu medicinu u Kijevu od siječnja 2026. prima vojnike u program, piše BBC. Do sada se prijavilo samo desetak, ali direktorica Oksana Holikova očekuje eksploziju potražnje. "Imamo velika očekivanja", dodaje. U laboratoriju se uzorci pripremaju i pohranjuju u ogromne spremnike s tekućim dušikom. No, rat utječe na sve. Broj trudnica u klinici prepolovljen je od 2022. "Žene su pod stresom, imaju poremećaje ciklusa, 60 % uzima antidepresive zbog projektila i dronova", kaže Holikova. Mnoge i odgađaju trudnoću. Katerina Malyshko i njezin suprug Vitalij pokušavali su imati dijete godinama. Imali su tri održiva embrija, a onda je Vitalij poginuo. Klinika je odbila dopustiti Katerini nastavak liječenja zamrznutim embrijima ili spermom supruga. Tek nakon šest mjeseci sudske borbe sudac je presudio u njezinu korist. "Pročitala sam presudu i plakala. To je bila naša obitelj. Toliko smo čekali i toliko prošli", prisjeća se Katerina. Još nije spremna pokušati, ali želi mogućnost: "Djeca naših poginulih vojnika imaju pravo živjeti u zemlji za koju su njihovi roditelji umrli", poručuje.