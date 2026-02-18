Hoće li ovo biti zadnji ugriz zime? Stiže velika promjena: 'Vrijeme će se sve više priličiti ranom proljeću'

Dan će biti većinom sunčan, no navečer sa zapada stiže porast naoblake, a na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru ponegdje je moguća i slaba oborina. Vjetar će biti uglavnom slab, a na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu ujutro lokalno umjerena bura, poslijepodne jugo i jugozapadnjak, prema kraju dana u jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka bit će većinom između 8 i 13 °C, navodi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Dok za danas nisu izdana upozorenja, za sutra je situacija bitno drugačija. Naime, za četvrtak su na snazi upozorenja zbog grmljavinskog nevremena za kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju. "Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", ističe DHMZ. Također, za te četiri regije, kao i za cijelu obalu, izdani su alarmi zbog vjetra.

Kako navodi DHMZ, na kopnu se u četvrtak očekuje jače pogoršanje s kišom, lokalno u Gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije obilnom. U noći na petak i u petak prijepodne uglavnom u gorju mjestimice susnježica ili snijeg, a popodne se sa zapada očekuje postupno razvedravanje. U subotu će biti djelomice, ponegdje i pretežno sunčano. U četvrtak umjeren do vrlo jak jugoistočni i jugozapadni vjetar, a u noći na petak okrenut će na vrlo jak sjeverni i sjeveroistočni. U subotu vjetar uglavnom slab.

U četvrtak će biti iznadprosječno toplo, zatim osjetno svježije, a u subotu ujutro očekuje se i umjeren mraz. Na Jadranu u četvrtak oblačno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, obilnijim osobito od sredine dana. U petak promjenljivo do pretežno oblačno još mjestimice s kišom, uglavnom u Dalmaciji. U subotu većinom pretežno sunčano. U četvrtak jako i olujno jugo pa jugozapadnjak, a u petak će okrenuti na jaku do olujnu buru i sjeverni vjetar. U subotu još u prvom dijelu dana lokalno jaka bura. Temperatura zraka prema kraju razdoblja u osjetnom padu, osobito minimalna.

Istramet, također, ističe kako u četvrtak stiže kiša te kako će u noći s hladnom frontom zapuhati bura, dok će u gorju pasti snijeg. "Vrijeme će se smiriti tijekom petka, što je uvod u period stabilnijeg vremena. Vikend donosi djelomice sunčano vrijeme uz hladnija jutra i ugodne dnevne temperature zraka. Puhat će slab do umjeren vjetar promjenjivog smjera. S jačanjem sredozemne anticiklone, vrijeme će se sve više priličiti ranom proljeću, ali sa stabilizacijom nam 'prijete' i prve morske magle."