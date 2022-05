MVEP potvrdio za Večernji list: 'Hrvat koji se borio u Ukrajini je zarobljen, radimo na slučaju'

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova za Večernji list službeno je u subotu potvrdilo da je ruska vojska zarobila Hrvata V.P. koji je pokušavao pobjeći iz Mariupolja zajedno s nekolicinom drugih boraca.

"Ministarstvo vanjksih i europskih poslova raspolaže saznanjima o zarobljenom hrvatskom državljaninu te u suradnji s ukrajinskim vlastima nastavlja raditi na rješavanju slučaja. Zbog osjetljivosti situacije, u ovom trenutku ne možemo otkrivati detaljnije informacije, ističu", kazali su nam sa Zrinjevca.

U današnjem intervjuu za RT on je otkrio da se pridružio ukrajinskoj vojsci 2020. godine kako bi na taj način dobio državljanstvo.

“Moj razlog za dobivanjem ukrajinskog državljanstva je taj što sam ovdje upoznao ženu u koju sam se zaljubio. Imala je bolesnu majku i nije htjela napustiti Ukrajinu”, rekao je V.P. bez da je naveo kako je uopće završio u Ukrajini.

Naveo je kako više nikada neće uzeti oružje u ruke i vjerojatno bi se pridružio "nekoj dobrotvornoj organizaciji" ili Crvenom križu ako ga puste. Odluku da dobije državljanstvo služenjem u vojsci nazvao je lošom idejom.

U intervjuu je kazao da ga Rusi dobro tretiraju. U tekstu ruske kuće kaže se da je pet godina bio u Hrvatskoj vojsci, ali da nikad nije sudjelovao u borbenim misijama. RT je prenio i njegove riječi kako je zarobljen kad je pokušao pobjeći iz Mariupolja.

"Hodali smo 260 kilometara, skrivali se i putovali samo po noći, pokušavajući izbjeći bilo kakav kontakt", kazao je.

Plan je propao kad su naletjeli na rusku jedinicu i predali im se.

Kako je Večernji objavio još u veljači. Hrvat V.P. je u tu državu stigao prije više od godinu dana i bio je pripadnik 1. bojne 36. brigade morskog pješaštva, koja je na liniji uz grad Mariupolj, na sjevernoj obali Azovskog mora. Riječ je o službenoj postrojbi ukrajinske vojske u koju je uklopljena bojna Azov. Ta je jedinica od 2015., kad je postignuto primirje, osiguravala borbenu liniju. Vojnici su svih ovih godina na terenu, i to u smjenama od šest do devet mjeseci. Od početka ruskog napada na Ukrajinu, ali i ranije, ukrajinski vojnici u rovovima na tom području pod stalnim su nadzorom ruskih dronova te u dometu snajperskih metaka. Oni koji su to prošli kažu da je rovovski rat psihički iznimno zahtijevan i težak.

Prijeti konstantna opasnost pa i običan odlazak na WC može završiti kobno jer, kako kažu, i dronovi nekad ispuste granatu. Usto, uvjeti su teški – još ima snijega, a temperatura pada i do 20 stupnjeva Celzijevih ispod nule.