Ukrajinci objavili snimku: 'Potopili smo još jedan ruski brod, ostaju bez zračne podrške!'

I ruska i ukrajinska snaga objavile su informacije o borbama koje se vode kod Zmijskog otoka. Rusko Ministarstvo obrane tvrdi da su njihove snage na području Zmijskog otoka nedaleko od ukrajinske obale srušile nekoliko ukrajinskih zrakoplova i dronova.

Glasnogovornik ruskog Ministarstva obrane, Igor Konašenkov, rekao je da su ruske snage srušile ukrajinski bombarder Su-24, borbeni avion Su-27, tri helikoptera Mi-8 na kojma su se nalazile desantne snage i dva drona turske proizvodnje, piše CNN.

Ukrajinci su pak ranije objavili da se oko Zmijskog otoka vode borbe, ali nisu naveli da imaju gubitaka. Ukrajinska vlada je danas objavila video u kojem se dronom vidi da je vojna bespilotna letjelica pogodila ruski desantni brod koji opskrbljuje Zmijski otok raketnim sustavom TOR.

– Preostale neprijateljske jedinice na Zmijskom otoku ostaju bez zračne podrške i bit će uništene i spaljene poput žohara ili skakavaca – rekao je ukrajinski dužnosnik Anton Geraščenko.

Izvještaji govore da je desantni brod pogodio ukrajinski vojni dron Bayraktar TB2, piše Daily Mail.

Crno-bijele snimke prikazuju male ljudske figure kako se kreću na desantnom brodu nekoliko trenutaka prije nego što je bijeli bljesak zahvatio plovilo. Figure se nastavljaju kretati po brodu nakon što je pogođen.

Snimka je također pokazala napad na zgradu na Zmijskom otoku. Ono što se čini kao rusko osoblje vidi se kako patrolira oko zgrade kada je i ona eksplodirala.

“Tradicionalna parada ruske crnomorske flote 9. svibnja ove godine održat će se u blizini Zmijskog otoka – na dnu mora”, piše na službenom Twitter profilu ukrajinskog ministarstva obrane.

Ukrainian Bayraktar TB2 destroyed another Russian ship. This time the landing craft of the "Serna" project. The traditional parade of the russian Black Sea fleet on May 9 this year will be held near Snake Island - at the bottom of the sea. pic.twitter.com/WYEPywmAwX