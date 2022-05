Rusi bombardirali školu, strahuje se da ima 60 mrtvih. Ukrajinski dužnosnik: 'Ostali su pod ruševinama'

Danas je 74. dan ruske invazije na Ukrajinu. Ravnatelj CIA-e Bill Burns izjavio je da je ruski predsjednik Vladimir Putin odlučan nastaviti rat u Ukrajini, međutim nisu uočene nikakve da se Rusija priprema za uporabu nuklearnog taktičkog oružja. Ukrajina je zatražila od Liječnika bez granica (MSF) da organizira misiju evakuacije i zbrinjavanja vojnika iz čeličane Azovstalu u Mariupolju.

Tijek događaja:

9:46 - Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine oštro je osudilo rusko granatiranje škole u Bilohorivki.

🇺🇦 MFA strongly condemns #Russian shelling of a school in Bilohorivka, sheltered 60 people, on May 7. #Russia committed this brutal war crime shortly before the Day of Remembrance and Reconciliation, constantly repeating the tragedy of World War II.#StopRussianWar pic.twitter.com/dxf3fX7GrZ — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 8, 2022

9:40 - Ukrajinski predsjednik objavio je video povodom ukrajinskog Dana pobjede.

"Nikad više? Probajte reći to Ukrajini", navodi se u videu u kojem on povlači paralelu rata u Ukrajini danas s borbom protiv fašizma za vrijeme II. svjetskog rata.

In a video released by Zelensky in Borodyanka for May 8, Ukraine’s Day of Remembrance & Reconciliation, he asks, “never again? Try telling Ukraine that.” He draws comparisons between Ukraine fight against Russia to WW2 fight against fascism. Air raid sirens sounded as he posted. pic.twitter.com/J8qOzzWuOA — Christopher Miller (@ChristopherJM) May 8, 2022

7:47 - Strahuje se da je 60 ljudi poginulo nakon zračnog napada u subotu na školu u regiji Lugansk u kojoj se sklonilo 90 ljudi, tvrdi lokalni dužnosnik.

Serhiy Hayday, načelnik Područne vojne uprave Lugansk, rekao je da je spašeno 30 ljudi koji su se sklonili u školi, od kojih je sedam ozlijeđeno, piše CNN. Pronađena su za sada tijela dvije osobe, a vjeruje se da su ostali poginuli pod ruševinama.

7:35 - U gotovo svim ukrajinskim regijama jutros su se oglasile sirene za zračnu opasnost, javlja Kyiv Independent.

⚡️Air raid alerts go off in almost every region of Ukraine. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 8, 2022

7:03 - Velika Britanija je najavila i obećala da će osigurati dodatnih 1,3 milijarde funti vojne potpore i pomoći Ukrajini.

Britanski premijer Boris Johnson jedan je od najglasnijih pristaša ukrajinskog otpora ruskim snagama otkako je ruski predsjednik Vladimir Putin napao tu zemlju 24. veljače. Johnsonova vlada poslala je u Ukrajinu protutenkovske projektile, sustav protuzračne obrane i drugo oružje.

Novo obećanje, dano pred sastanak čelnika skupine 7 najsnažnijih gospodarstava, gotovo udvostručuje prijašnja davanja za Ukrajinu, a vlada je priopćila da je to najveća stopa potrošnje na sukob od ratova u Iraku i Afganistanu, iako nije dala detalje tog izračuna.

"Putinov brutalni napad ne samo da uzrokuje nevjerojatna razaranja u Ukrajini, on također prijeti miru i sigurnosti diljem Europe", rekao je Johnson. Prošlog tjedna postao je prvi zapadni čelnik koji se obratio ukrajinskom parlamentu od početka invazije.

Čelnici skupine zemalja G7, koja uključuje Veliku Britaniju, Kanadu, Francusku, Njemačku, Italiju, Japan i SAD, održat će virtualni sastanak sa Zelenskim u nedjelju, dan prije nego što Rusija obilježi svoj praznik Dana pobjede, koji slavi kraj 2. svjetskog rata u Europi.

6:55 - Čečenski vođa Ramzan Kadirov objavio je na društvenim mrežama da su njegovi vojnici preuzeli kontrolu nad većim dijelom istočnog ukrajinskog grada Popasna, dok pak ukrajinski dužnosnici tvrde bitka za istočni grad još vodi.

Sredinom travnja ruske snage pokrenule su novu ofenzivu duž većeg dijela istočne Ukrajine, a neki od najintenzivnijih napada i granatiranja dogodili su se nedavno oko grada Popasne u regiji Lugansk.

"Borci čečenskih specijalnih snaga stavili su većinu Popasne pod kontrolu. Glavne ulice i središnji dijelovi grada potpuno su očišćeni", napisao je Kadirov na Telegramu. On je pak nerijetko opisivao sebe kao "pješačkog vojnika" ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Reuters nije mogao neovisno potvrditi njegove tvrnje.

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Oleksiy Arestovych kazao je da se borba za grad nastavlja i da je ovo 17 puta ovog tjedna da Rusi tvrde da su osvojili taj grad.

6:50 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osudio je rusko granatiranje ukrajinskih kulturnih spomenika i institucija, rekavši da je "već gotovo 200 mjesta kulturne baštine" oštećeno ili uništeno.

Njegovi komentari uslijedili su nakon uništenja muzeja posvećenog filozofu i pjesniku iz 18. stoljeća Hryhoriju Skovorodi nakon što su ga pogodile ruske snage.

"Ciljani raketni napadi na muzeje - toga se ne može sjetiti ni svaki terorist", rekao je Zelenski.