'Krenuli smo iz garaže, a sada želimo osvojiti cijelu regiju'

SQ Capital, domaće investicijsko društvo s više od 130 milijuna eura imovine pod upravljanjem, uložilo je putem alternativnog investicijskog fonda Primus u Novema Novu, jednog od vodećih hrvatskih zastupnika, distributera i trgovaca motociklima, quadovima i moto-opremom. Vrijednost investicije nije javno komunicirana. Cilj je daljnje jačanje tržišne pozicije Noveme te izgradnja vodeće regionalne trgovine motocikala, moto-opreme, dodatne opreme i servisnih usluga.



Novema Nova ostvaruje godišnje prihode veće od sedam milijuna eura te je ovlašteni uvoznik i distributer motocikala Royal Enfield za Hrvatsku i Sloveniju. Ovlašteni je prodajni i servisni partner za motocikle Suzuki, Yamaha i CF Moto-ATV program. U svom asortimanu ima više od 20 renomiranih brendova moto-opreme, odjeće i dodatne opreme. O svemu tome razgovaramo sa Sinišom Grbačićem, osnivačem i direktorom Noveme Nove.