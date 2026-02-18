Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 95
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SINIŠA GRBAČIĆ

'Krenuli smo iz garaže, a sada želimo osvojiti cijelu regiju'

PD
Autor
Siniša Malus
18.02.2026.
u 11:24

Želimo osnažiti postojeće partnere, proširiti suradnju, ali i u gradovima s najvećim potencijalom pronaći nove partnere

SQ Capital, domaće investicijsko društvo s više od 130 milijuna eura imovine pod upravljanjem, uložilo je putem alternativnog investicijskog fonda Primus u Novema Novu, jednog od vodećih hrvatskih zastupnika, distributera i trgovaca motociklima, quadovima i moto-opremom. Vrijednost investicije nije javno komunicirana. Cilj je daljnje jačanje tržišne pozicije Noveme te izgradnja vodeće regionalne trgovine motocikala, moto-opreme, dodatne opreme i servisnih usluga.

Novema Nova ostvaruje godišnje prihode veće od sedam milijuna eura te je ovlašteni uvoznik i distributer motocikala Royal Enfield za Hrvatsku i Sloveniju. Ovlašteni je prodajni i servisni partner za motocikle Suzuki, Yamaha i CF Moto-ATV program. U svom asortimanu ima više od 20 renomiranih brendova moto-opreme, odjeće i dodatne opreme. O svemu tome razgovaramo sa Sinišom Grbačićem, osnivačem i direktorom Noveme Nove.

Ključne riječi
investicije investicija SQ Capital

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!