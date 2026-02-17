Onkolog otkriva: Ovih pet stvari nikada ne biste trebali imati u kući jer povećavaju rizik od raka

Specijalist za rak otkrio je koje svakodnevne predmete odbija držati u svom domu zbog potencijalne opasnosti po zdravlje. Dr. Amit Garg, hematolog i onkolog s certifikatom iz Kalifornije, redovito dijeli svoje izravne zdravstvene savjete s više od 225.000 pratitelja na društvenim mrežama. U nedavnom videu usmjerio je pozornost na skrivene rizike od raka koji se mogu nalaziti u našim domovima, od onoga što se peče na roštilju do onoga što stoji ispod kuhinjskog sudopera.

Jedno od njegovih najjačih upozorenja bilo je usmjereno na ljubitelje jako pečenog, gotovo pougljenjenog odreska, za koji je rekao da može povećati rizik od raka želuca i debelog crijeva. Kada se meso peče na vrlo visokim temperaturama, osobito na otvorenom plamenu, mogu se stvoriti heterociklički amini (HCA) i policiklički aromatski ugljikovodici (PAH). Istraživanje američkog Nacionalnog instituta za rak pokazalo je da ti spojevi u laboratorijskim uvjetima mogu prouzročiti promjene na DNK, potencijalno povećavajući rizik od razvoja karcinoma. Zdravstveni stručnjaci općenito savjetuju izbjegavanje pocrnjelih dijelova mesa, često okretanje tijekom pečenja i kuhanje na nižim temperaturama gdje god je to moguće.

Međutim, ne zabrinjava ga samo ono što je na tanjuru. Upozorio je kako je radon, plin bez boje i mirisa, također ključni faktor rizika za rak pluća. Radon je prirodno prisutan radioaktivni plin koji može ući u domove kroz pukotine u podovima i zidovima. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) prepoznaje ga kao drugi vodeći uzrok raka pluća u svijetu, odmah nakon pušenja. Budući da nema ni miris ni boju, testiranje je jedini način da se otkriju povišene razine, što stručnjaci posebno preporučuju u područjima s višim rizikom.

Dr. Garg također je pozvao na oprez oko pesticida koji se često nalaze u kući i oko nje, poput glifosata, koji je povezan s povećanim rizikom od raka krvi unatoč tome što je i dalje jedan od najčešće korištenih herbicida na svijetu. Neke velike opservacijske studije sugerirale su da visoke razine profesionalne izloženosti glifosatu mogu biti povezane s povećanim rizikom od ne-Hodgkinovog limfoma, vrste raka krvi. Međunarodna agencija za istraživanje raka klasificirala je glifosat kao "vjerojatno kancerogen za ljude", iako druga regulatorna tijela tvrde da uobičajena izloženost potrošača vjerojatno ne predstavlja značajnu opasnost.

Unutar doma, namještaj od prešanog drva i neke tkanine također mogu igrati ulogu zbog formaldehida, koji je prema dr. Gargu poznati kancerogen. Formaldehid se koristi u proizvodnji iverice, šperploče i određenih tekstila, a dugotrajna izloženost povezana je s karcinomima poput raka nazofarinksa i određenih vrsta leukemije.

Čak ni dan za čišćenje kuće nije pošteđen njegova kritičkog pogleda, jer ističe da bi trebalo izbjegavati i agresivne proizvode za čišćenje. Oni, kako dodaje, proizvode hlapljive organske spojeve, povećavajući rizik od leukemije i raka mokraćnog mjehura. Mnoga konvencionalna sredstva za čišćenje ispuštaju hlapljive organske spojeve (VOC), koji pridonose zagađenju zraka u zatvorenom prostoru. Iako se veći dio istraživanja koja povezuju izloženost VOC-ima s rizikom od raka fokusira na dugotrajne profesionalne uvjete, stručnjaci općenito preporučuju korištenje blažih alternativa i osiguravanje odgovarajuće ventilacije tijekom čišćenja.