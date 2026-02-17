Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 201
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UPOZORENJE ONKOLOGA

Onkolog otkriva: Ovih pet stvari nikada ne biste trebali imati u kući jer povećavaju rizik od raka

Shutterstock/Facebook
VL
Autor
Ana Hajduk
17.02.2026.
u 11:30

Dr. Amit Garg podijelio je sa svojih 225.000 pratitelja popis svakodnevnih predmeta koje izbjegava zbog skrivenih rizika od karcinoma. Njegova upozorenja sežu od hrane koju pripremamo na roštilju do namještaja i sredstava za čišćenje.

Specijalist za rak otkrio je koje svakodnevne predmete odbija držati u svom domu zbog potencijalne opasnosti po zdravlje. Dr. Amit Garg, hematolog i onkolog s certifikatom iz Kalifornije, redovito dijeli svoje izravne zdravstvene savjete s više od 225.000 pratitelja na društvenim mrežama. U nedavnom videu usmjerio je pozornost na skrivene rizike od raka koji se mogu nalaziti u našim domovima, od onoga što se peče na roštilju do onoga što stoji ispod kuhinjskog sudopera.

Jedno od njegovih najjačih upozorenja bilo je usmjereno na ljubitelje jako pečenog, gotovo pougljenjenog odreska, za koji je rekao da može povećati rizik od raka želuca i debelog crijeva. Kada se meso peče na vrlo visokim temperaturama, osobito na otvorenom plamenu, mogu se stvoriti heterociklički amini (HCA) i policiklički aromatski ugljikovodici (PAH). Istraživanje američkog Nacionalnog instituta za rak pokazalo je da ti spojevi u laboratorijskim uvjetima mogu prouzročiti promjene na DNK, potencijalno povećavajući rizik od razvoja karcinoma. Zdravstveni stručnjaci općenito savjetuju izbjegavanje pocrnjelih dijelova mesa, često okretanje tijekom pečenja i kuhanje na nižim temperaturama gdje god je to moguće.

Međutim, ne zabrinjava ga samo ono što je na tanjuru. Upozorio je kako je radon, plin bez boje i mirisa, također ključni faktor rizika za rak pluća. Radon je prirodno prisutan radioaktivni plin koji može ući u domove kroz pukotine u podovima i zidovima. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) prepoznaje ga kao drugi vodeći uzrok raka pluća u svijetu, odmah nakon pušenja. Budući da nema ni miris ni boju, testiranje je jedini način da se otkriju povišene razine, što stručnjaci posebno preporučuju u područjima s višim rizikom.

Dr. Garg također je pozvao na oprez oko pesticida koji se često nalaze u kući i oko nje, poput glifosata, koji je povezan s povećanim rizikom od raka krvi unatoč tome što je i dalje jedan od najčešće korištenih herbicida na svijetu. Neke velike opservacijske studije sugerirale su da visoke razine profesionalne izloženosti glifosatu mogu biti povezane s povećanim rizikom od ne-Hodgkinovog limfoma, vrste raka krvi. Međunarodna agencija za istraživanje raka klasificirala je glifosat kao "vjerojatno kancerogen za ljude", iako druga regulatorna tijela tvrde da uobičajena izloženost potrošača vjerojatno ne predstavlja značajnu opasnost.

Unutar doma, namještaj od prešanog drva i neke tkanine također mogu igrati ulogu zbog formaldehida, koji je prema dr. Gargu poznati kancerogen. Formaldehid se koristi u proizvodnji iverice, šperploče i određenih tekstila, a dugotrajna izloženost povezana je s karcinomima poput raka nazofarinksa i određenih vrsta leukemije.

Čak ni dan za čišćenje kuće nije pošteđen njegova kritičkog pogleda, jer ističe da bi trebalo izbjegavati i agresivne proizvode za čišćenje. Oni, kako dodaje, proizvode hlapljive organske spojeve, povećavajući rizik od leukemije i raka mokraćnog mjehura. Mnoga konvencionalna sredstva za čišćenje ispuštaju hlapljive organske spojeve (VOC), koji pridonose zagađenju zraka u zatvorenom prostoru. Iako se veći dio istraživanja koja povezuju izloženost VOC-ima s rizikom od raka fokusira na dugotrajne profesionalne uvjete, stručnjaci općenito preporučuju korištenje blažih alternativa i osiguravanje odgovarajuće ventilacije tijekom čišćenja.
Ključne riječi
opasnost bolest karcinom rak

Komentara 2

Pogledaj Sve
DE
Dex
19:41 17.02.2026.

nije problem prepečeno meso nego je problem ako se prepeklo na industrijskom rafiniranom ulju a i to meso nebi trebalo biti šopano raznim antibioticima i hormonima

ML
mladaklada
16:08 17.02.2026.

HCA i PAH daju pečenom mesu okus i teksturu. srećom, ne živimo u laboratorijskim uvjetima pa je bojazan od HCA i PAH neznatna, jer ipak ne živimo u laboratorijskim uvjetima i druge su karakteristike u mesu koje su potencijalno pogubne, ali ova tema ne obuhvaća taj aspekt. Glede radona, on je najprisutniji u novonastalom betonu. Nove građevine bi trebale barem 6 mj. do godine dana ostajati otvorene, bez stolarije, da strujanje zraka izvjetri emitirani radon, a nakon useljenja stanari redovito dodatno provjetravati svoje stanove prvih nekoliko godina korištenja.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!