Tema zdravlja i kada nema bolesti višestruko je utkana u unutarnji svijet današnjeg pojedinca, a osim intimne preokupacije, predmet je razgovora u svakodnevnim susretima, sve do pretjerivanja ili opterećenja onih kojima zdravlje nije svakodnevna opsesija (svojevremeno sam čuo da je u jednoj uglednoj skupini umirovljenika koji su se redovito okupljali u istoj kavani postojalo pravilo: zabranjeno je razgovarati o bolesti i novcu).
Skrb za zdravlje dio je ravnoteže, ali i općeg standarda, pa i prestiža, da bi se u slučaju potrebe (ako već nije stanje bolesti) osiguralo najbolje liječnike, brze pretrage izvan liste čekanja, s još uvijek važnim i sveprisutnim obrascima osobnih veza s poznatim i cijenjenim liječnicima, kao optimalnom brigom za zdravlje i, ne daj, Bože, bolesti. Uspješan građanin treba imati "svoga" kardiologa i urologa, kao i zubara od imena i stalnog odvjetnika na glasu. Ne treba posebno naglašavati da je skrb o zdravlju sastavnica osobnog i obiteljskog proračuna "jer je zdravlje skupo". Ne ide se na put bez očitovanja na redovitu preporuku službenika putničke agencije na putno i zdravstveno osiguranje. Ovakva briga postaje sve veća kako raste broj godina, a s njima i strah od obolijevanja, kao i drugih svakojakih nesreća koje prijete na sve strane. Već spomenuta putovanja slijede nakon dugih i iscrpljujućih priprema, koje na kraju postaju veći teret od veselja i izazova koji se očekuje na putovanju. Tužno je gledati naše starije sugrađane koliko se brinu o stvarima koje su im donedavno bile potpuno izvan interesa, pa onda i izvan opterećenja i tjeskobe.
Kako znamo da smo zdravi, po kojoj definiciji to određujemo?
Mnogi ljudi snažna duha i visoke kreativne energije nisu orijentirani na čuvanje zdravlja, manje ga cijene i nemilice ga 'troše'. Okolini poručuju kako žive punim životom prezirući orijentaciju na zdrave načine življenja kao nešto manje vrijedno. Prepoznaju se kao nekadašnji boemi, s tendencijom da se ponašanjem namjerno razlikuju od okoline, koju doživljavaju dosadnom, učmalom, bez kreativnog naboja, bez sposobnosti, bez hrabrosti da se zaputi novim putevima. To bismo mogli opisati kao 'boemski odnos prema zdravlju'
