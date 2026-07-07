Izašla iz kuće s palicom u rukama i potjerala nasilnika koji je u dvorištu kuće tukao drugog muškaraca

Dvojica mladića u dobi od 25 i 26 godina optuženi su za nasilničko ponašanje i oštećenje tuđe stvari, a optužnicu je protiv njih podigao ODO Split. Tereti ih se da su jedne noći u veljači 2026. na području Splitsko-dalmatinske županije, ispred noćnog kluba, s još dva muškaraca, napali žrtvu. Za napad, tvrdi tužiteljstvo, nisu imali povoda, a žrtvu su izudarali dok su žrtvin automobili oštetili. U nekom trenutku, žrtva je uspjela sjesti u vozilo te se odvesti, no napadači su je slijedili i ometali u vožnji.

Tužiteljstvo u optužnici traži da se 25-godišnjaku produlji istražni zatvor koji mu je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela, dok se za 26-godišnjaka traži produljenje mjera opreza kojima mu je bilo zabranjeno da se približava žrtvi i sa žrtvom kontaktira.

Za pokušaj protupravne naplate optužen je 31-godišnjak protiv kojeg je optužnicu podigao ODO Varaždin. Njega se optužnicom tereti da je u travnju 2026. u Varaždinu, tražio od oštećenika povrat duga. Kazao mu je da će mu radi naplate duga uzeti stvari u njegovom vlasništvu. Oštećenik mu je pak kazao da je iznos duga prevelik i da ne može uzimati stvari kojima nije vlasnik, što je 31-godišnjaka valjda razbjesnilo pa je fizički nasrnuo na žrtvu i više ga puta udario u glavu. Prestao ga je napadati tek kada je iz kuće izašla žena s palicom u rukama. Tužiteljstvo u optužnici traži i da se 31-godišnjaku produlje mjere opreza kojima mu je zabranjeno da se približava žrtvi i da s njom kontaktira.