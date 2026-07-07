Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 34
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OPTUŽENI NASILNICI

Izašla iz kuće s palicom u rukama i potjerala nasilnika koji je u dvorištu kuće tukao drugog muškaraca

Palica
FREEPIK
VL
Autor
Ivana Jakelić
07.07.2026.
u 08:09

Tužiteljstvo u optužnici traži i da se 31-godišnjaku produlje mjere opreza kojima mu je zabranjeno da se približava žrtvi i da s njom kontaktira.

Dvojica mladića u dobi od 25 i 26 godina optuženi su za nasilničko ponašanje i oštećenje tuđe stvari, a optužnicu je protiv njih podigao ODO Split. Tereti ih se da su jedne noći u veljači 2026. na području Splitsko-dalmatinske županije, ispred noćnog kluba, s još dva muškaraca, napali žrtvu. Za napad, tvrdi tužiteljstvo, nisu imali povoda, a žrtvu su izudarali dok su žrtvin automobili oštetili. U nekom trenutku, žrtva je uspjela sjesti u vozilo te se odvesti, no napadači su je slijedili i ometali u vožnji.

Tužiteljstvo u optužnici traži da se 25-godišnjaku produlji istražni zatvor koji mu je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela, dok se za 26-godišnjaka traži produljenje mjera opreza kojima mu je bilo zabranjeno da se približava žrtvi i sa žrtvom kontaktira.

Za pokušaj protupravne naplate optužen je 31-godišnjak protiv kojeg je optužnicu podigao ODO Varaždin. Njega se optužnicom tereti da je u travnju 2026. u Varaždinu, tražio od oštećenika povrat duga. Kazao mu je da će mu radi naplate duga uzeti stvari u njegovom vlasništvu. Oštećenik mu je pak kazao da je iznos duga prevelik i da ne može uzimati stvari kojima nije vlasnik, što je 31-godišnjaka valjda razbjesnilo pa je fizički nasrnuo na žrtvu i više ga puta udario u glavu. Prestao ga je napadati tek kada je iz kuće izašla žena s palicom u rukama. Tužiteljstvo u optužnici traži i da se 31-godišnjaku produlje mjere opreza kojima mu je zabranjeno da se približava žrtvi i da s njom kontaktira.
Ključne riječi
policija napad

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!