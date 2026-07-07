Iznenada preminula britanska pjevačica (35), znamo je po velikom plesnom hitu

Lauren Bennett, talentirana britanska pjevačica najpoznatija kao članica ženske grupe G.R.L. i vokal koji je definirao planetarno popularni hit LMFAO-a, „Party Rock Anthem”, preminula je u 37. godini. Tužnu vijest u ponedjeljak su na službenom Instagram profilu grupe potvrdile njezine kolegice i prijateljice Emmalyn Estrada, Natasha Slayton i Paula van Oppen. „S velikom tugom dijelimo vijest o odlasku naše voljene Lauren. Srca su nam slomljena i ne možemo ni početi izražavati koliko nam je značila”, stoji u emotivnoj objavi. „Zauvijek ćemo cijeniti ljubav, smijeh i bezbrojne uspomene koje nam je podarila. Njezin predivan duh dotaknuo je mnoge živote, duboko će nam nedostajati i zauvijek će biti voljena. Počivaj u miru, slatka Lauren. Uvijek ćeš biti u našim srcima.” Iako uzrok smrti nije službeno objavljen, američki mediji prenose kako izvješće lokalnog mrtvozornika navodi da je preminula u Engleskoj još 29. svibnja, samo nekoliko tjedana prije svog 37. rođendana, te da je istraga o okolnostima smrti zakazana za listopad.

Laurenina glazbena priča započela je u rodnoj Engleskoj, gdje je kao tinejdžerica nastupala na lokalnim natjecanjima talenata i pojavila se u popularnom showu „The X Factor”. Njezin talent ubrzo ju je odveo preko Atlantika u Los Angeles, gdje se sa samo 17 godina pridružila grupi Paradiso Girls. Grupu je osnovala Robin Antin, plesačica i koreografkinja koja stoji iza globalnog fenomena Pussycat Dolls, a Paradiso Girls zamišljene su kao europska inačica te uspješne franšize. Iako grupa nije dugo trajala, ostvarile su zapažen uspjeh 2009. godine sa singlom „Patron Tequila”, na kojem su gostovali poznati reperi Lil Jon i Eve. Pjesma je dosegnula treće mjesto na Billboardovoj ljestvici plesnih klupskih pjesama, dajući Lauren prvi okus slave na američkoj sceni. Nakon raspada grupe 2010. godine, Bennett se nije povukla, već je nastavila graditi karijeru kao solo izvođačica i tražena suradnica, radeći s imenima poput CeeLo Greena i will.i.am-a na njegovom remiksu pjesme „I Got It from My Mama”.

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Ipak, trenutak koji ju je vinuo u zvjezdanu orbitu i urezao njezin glas u kolektivno pamćenje generacije dogodio se 2011. godine. Tada je posudila svoj prepoznatljivi vokal za refren i glazbeni most pjesme „Party Rock Anthem” dua LMFAO. Pjesma je postala instantni globalni mega-hit, nezaobilazna himna svake zabave i glazbena podloga ljeta te godine. Dominirala je radijskim eterom i plesnim podijima diljem svijeta, a na prestižnoj Billboard Hot 100 ljestvici provela je čak šest tjedana na prvom mjestu. Iako nije bila službena članica dua, njezin doprinos bio je ključan za nevjerojatan uspjeh pjesme koja je obilježila početak desetljeća i osigurala joj mjesto u povijesti pop glazbe. Taj uspjeh postao je njezina odskočna daska za sljedeći veliki projekt, ponovno pod palicom Robin Antin.

Ubrzo nakon toga, Lauren Bennett postala je jedna od pet članica nove grupe G.R.L., koja je debitirala 2013. godine. Grupa je brzo privukla pažnju, prvo singlom „Vacation” koji se našao na soundtracku za film „Štrumpfovi 2”, a zatim i velikom suradnjom s Pitbullom na njegovom hitu „Wild Wild Love” 2014. godine. Iste godine objavile su svoj EP i singl „Ugly Heart”, koji je postigao ogroman uspjeh, posebice u Australiji gdje je dosegnuo drugo mjesto na ljestvicama, i Velikoj Britaniji. Činilo se da je grupa na sigurnom putu prema vrhu, no usred njihova najvećeg uspjeha, zadesila ih je nezamisliva tragedija.

U rujnu 2014., na vrhuncu slave singla „Ugly Heart”, članica grupe Simone Battle preminula je u dobi od 25 godina. Njezina smrt, koja je kasnije potvrđena kao samoubojstvo, duboko je potresla preostale članice i cijelu glazbenu industriju. Bio je to šokantan udarac za mladu grupu koja je tek počinjala osvajati svijet. Lauren i ostatak G.R.L.-a hrabro su se nosile s gubitkom, posvetivši se podizanju svijesti o mentalnom zdravlju kroz kampanju „Give an Hour”. Svojoj preminuloj prijateljici odale su počast dirljivom baladom „Lighthouse” objavljenom 2015. godine, no tuga i pritisak bili su preveliki te se grupa nedugo zatim raspala. Ponovno su se okupile 2016. i nastavile s turnejama nekoliko godina, no drugačijeg sastava i s teretom prošlosti, da bi se konačno razišle 2020. godine.

Izvan grupnih projekata, Lauren se okušala i u solo vodama, objavivši singlove poput „I Wish I Wish” i „Hurricane”.

U posljednje vrijeme, kako prenosi Rolling Stone, počela je istraživati i country glazbu, a u veljači je objavila obradu klasika Nancy Sinatre „These Boots Are Made for Walkin'”. Iza sebe je ostavila partnera, glumca i plesača Kennyja Wormalda, najpoznatijeg po glavnoj ulozi u remakeu filma „Footloose” iz 2011. godine, s kojim je dijelila život od 2019. godine. Zajedno su imali šestogodišnju kćer Harlow.