Europske jagode intenzivno kontaminirane PFAS pesticidima i pesticidima koji remete endokrini sustav

Novo istraživanje PAN Europe i partnerskih organizacija pokazalo je da su jagode proizvedene u Europskoj uniji značajno kontaminirane mješavinom vrlo toksičnih pesticida, a isto tako i hrvatske. PFAS pesticidi pronađeni su u 58% analiziranih uzoraka. Najčešće identificirani pesticidi bili su fludioksonil i ciprodinil, dva pesticida za koja je Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) utvrdila da remete endokrini sustav te su, prema zakonodavstvu Europske unije, trebali biti zabranjeni, tvrdi se u priopćenju Udruge Zemljane staze.

Dodatno, 56 % identificiranih pesticida pripada skupini "Kandidata za zamjenu", odnosno toksičnijim pesticidima koje je, sukladno zakonodavstvu EU-a, trebalo postupno ukidati još od 2011. godine. - Rezultati istraživanja potvrđuju da je potrebno dosljednije provoditi postojeće zakonodavstvo o pesticidima, a ne ublažavati pravila kako se trenutačno predlaže u okviru tzv. Omnibus paketa za sigurnost hrane i hrane za životinje, zakonodavne inicijative Europske komisije usmjerene na pojednostavljenje propisa - kažu iz Zemljanih staza.

Jagode su jedno od najpopularnijih voća u EU, a djeca ih često konzumiraju u velikim količinama. PAN Europe i partnerske organizacije analizirali su 41 uzorak jagoda iz 11 država članica EU-a: 36 konvencionalno proizvedenih, četiri ekološka i jedan uzorak označen kao "bez pesticida". Među analiziranim uzorcima nalazila su se i tri hrvatska. Svi su sadržavali su fludioksonil, PFAS pesticid, klasificiran kao endokrini disruptor koji se nalazi na EU popisu tvari koje se smatraju posebno problematičnima za ljudsko zdravlje i okoliš. Sva tri uzorka, tvrdi se, također su sadržavala ciprodinil, fungicid koji je Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) povezala s potencijalnim endokrinim učincima na ljudsko zdravlje, uključujući moguće štetne učinke na reproduktivno zdravlje.

Prema zakonodavstvu Europske unije o hrani za dojenčad i malu djecu, ostaci pesticida ne smiju prelaziti tzv. analitičku nulu, odnosno 0,01 mg/kg. U slučaju pripreme svježe hrane od analiziranih hrvatskih konvencionalno proizvedenih ih jagoda, procijenjena izloženost dojenčadi ostacima pesticida može biti i do 55 puta viša od ove zakonske granice.

- Zapanjio nas je broj različitih ostataka pronađenih u mnogim testiranim uzorcima: u belgijskom uzorku identificirano je čak devet različitih ostataka pesticida, u mađarskom osam, a u irskom sedam. Šira javnost mora biti svjesna da regulatorna tijela ne procjenjuju rizike koje predstavljaju ovakve mješavine pesticida - rekao je Gergely Simon, aktivist PAN Europe.

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) još je 2005. godine dobila mandat za razvoj metodologije procjene rizika od kombinirane izloženosti pesticidima, no do danas nije razvila sveobuhvatan sustav procjene takvih rizika.

- Posebno zabrinjava činjenica da identificirani pesticidi pripadaju među najtoksičnije koji su još uvijek na tržištu EU. Građani su putem hrane izloženi mješavinama PFAS pesticida, endokrinih disruptora i neurotoksičnih pesticida. Naša regulatorna tijela ne uspijevaju zaštititi građane, posebno djecu - istaknuo je dr. Martin Dermine, izvršni direktor PAN Europe. Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) tijekom 2024. i 2025. godine identificirala je fludioksonil i ciprodinil kao pesticide koji remete endokrini sustav, što je prema važećem zakonodavstvu trebalo dovesti do njihove zabrane u EU.

- Umjesto da štite interese proizvođača pesticida, Europska komisija, Europski parlament i Vijeće EU-a trebali bi se usredotočiti na dosljednu provedbu postojećeg zakonodavstva, a ne na njegovo slabljenje. U svjetlu ovih nalaza, trenutačni prijedlog Komisije o sigurnosti hrane i hrane za životinje, kao i amandmani o kojima se raspravlja u Parlamentu i Vijeću, predstavljaju skandal i izdaju građana, posebno ranjivih skupina poput djece i trudnica - poručuje Dermine.

Istodobno je metabolit PFAS pesticida trifluorooctena kiselina (TFA) nedavno klasificiran kao toksičan za reprodukciju kategorije 1B, što predstavlja dodatni razlog za postupno ukidanje PFAS pesticida.

- Djeca su među najvećim potrošačima jagoda upravo u razdoblju života kada su najosjetljivija na štetne učinke pesticida. Zato je neprihvatljivo da se europski propisi ne provode dosljedno te da su građani i dalje izloženi tvarima za koje postoje ozbiljne znanstvene zabrinutosti zbog njihova utjecaja na zdravlje. Istodobno, ovo istraživanje jasno pokazuje da je moguće proizvoditi znatno sigurnije jagode, pa čak i konvencionalno uzgojene jagode bez pesticida. Brojna istraživanja i iskustva iz prakse potvrđuju da integrirana zaštita bilja može učiniti sintetičke pesticide nepotrebnima. Rješenja, dakle, postoje. Ono što nedostaje jest politička volja da se zaštita zdravlja građana stavi ispred interesa industrije pesticida - zaključila je Natalija Svrtan, predsjednica udruge Zemljane staze.

Partnerske organizacije PAN Europe koje su bile uključene u istraživanje su bile iz Austrije (Global 2000), Belgije (Nature et Progrès), Hrvatske (Zemljane staze), Francuske (Générations Futures), Njemačke (PAN Germany), Mađarske (Friends of the Earth Hungary), Irske (Irish Environmental Forum), Italije (Greenpeace Italy), Nizozemske (PAN Netherlands), Slovenije (Zveza Biodinamikov) i Španjolske (Ecologistas en Acción).