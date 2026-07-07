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Rasprava se usijala

'Zagrepčani hejtaju Hercegovce, a ponašaju se kao da žive na Manhattanu'

Zagreb: Pogled na Trg bana Josipa Jelačića iz hotela Dubrovnik
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
07.07.2026.
u 07:00

Jedna objava na Redditu u kojoj je autorica bez zadrške kritizirala Zagrepčane zbog, kako tvrdi, snobizma i odnosa prema Hercegovcima i Dalmatincima izazvala je lavinu reakcija. Dok su joj jedni poručili da pretjeruje, drugi su priznali da u njezinim riječima ipak ima istine.

"Zašto se Zagrepčani ponašaju kao da su s Manhattana?" – tim je pitanjem jedna korisnica Reddita otvorila raspravu koja je ubrzo privukla velik broj komentara. Tvrdi da je rođena u Zagrebu, no da se s 18 godina odselila u inozemstvo te danas studira u Londonu, zbog čega, kako kaže, hrvatsku metropolu promatra iz drukčije perspektive. Najviše ju, ističe, čudi odnos dijela Zagrepčana prema drugim dijelovima Hrvatske.

"Urnebesno mi je kada hejtaju Hercegovce, njih najviše, i Dalmatince kao da su ne znam što. Još je bolje kada govore kako je Zagreb 'ultra brz grad'. Vidi se da nikada nisu bili, a kamoli živjeli u Singapuru, Sydneyu, Abu Dhabiju ili Šangaju", napisala je. Dodala je kako joj je neobično što mnogi Zagreb nazivaju metropolom. "Još smatraju Zagreb metropolom, dok nema ni metro. Stvarno sam osoba koja voli luksuz, ali ovakve snobove veće nisam vidjela nigdje. Trenutačno živim u Londonu i ovdje ima snobizma, no oni su ništa usporedbi sa Zagrepčanima", poručila je.

Objava je izazvala potpuno podijeljene reakcije. Dio korisnika složio se s njezinim viđenjem grada.  "Ljudi stvarno nisu svjesni kolika je Zagreb provincija. To se posebno vidi po nedostatku urbanizma, lošem održavanju grada i tome što 90 posto građana dobije infarkt na spomen nebodera", napisao je jedan korisnik. Drugi smatraju da Zagreb ipak nije grad koji bi se mogao uspoređivati s velikim svjetskim metropolama.  "Zagreb je i dalje vrlo nerazvijen i spor. Nema užurban život kao ijedna prava metropola. Dobar je za život ako imaš novca, ali da je metropola – nije", napisao je jedan komentator. S druge strane, mnogi su autoricu oštro kritizirali. "Curka, oladi malo ", odgovorio joj je jedan korisnik, dok je drugi napisao: "A čuj ovu, roditelji joj jedva skupili za kartu do Londona i odmah je elita."Neki su cijelu raspravu saželi u jednoj rečenici. "Volio bih znati što je onda ostatak Hrvatske."

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje
FOTO Je li ovo prizor koji treba dočekati turiste u srcu Zagreba?
Zagreb: Pogled na Trg bana Josipa Jelačića iz hotela Dubrovnik
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Komentara 12

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DE
dedabraco2017
07:48 07.07.2026.

Hercegovci se ponašaju kao da su oslobodili Zagreb. Moraju shvatiti da nisu oni paradigma hrvatstva.Ako od imigranata tražimo da se ponašaju sukladno tradiciji i mentalitetu domaćina,isto vrijedi i za njih.

MA
marmelada
07:40 07.07.2026.

Pravi Zagrepčani su uglavnom pobijeni i protjerani 45 kad su horde s istoka opustošile metropolu u otuđile njihovu imovinu.

PA
pacijent
08:21 07.07.2026.

Stvarno dokle cemo se mi hrvati djeliti ima nas 4 miliona a pametujemo koda nas je cetristo milijona svi smo mi Hrvati sa dobrim i losim stranama .Domovinski rat je pokazao kad smo slozni da smo najjaci pogledajte nogomet rukomet i ostale sportove samo sloga pobjedjuje Djele nas oni koji nisu zelili Hrvatsku

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