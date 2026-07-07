'Zagrepčani hejtaju Hercegovce, a ponašaju se kao da žive na Manhattanu'

"Zašto se Zagrepčani ponašaju kao da su s Manhattana?" – tim je pitanjem jedna korisnica Reddita otvorila raspravu koja je ubrzo privukla velik broj komentara. Tvrdi da je rođena u Zagrebu, no da se s 18 godina odselila u inozemstvo te danas studira u Londonu, zbog čega, kako kaže, hrvatsku metropolu promatra iz drukčije perspektive. Najviše ju, ističe, čudi odnos dijela Zagrepčana prema drugim dijelovima Hrvatske.

"Urnebesno mi je kada hejtaju Hercegovce, njih najviše, i Dalmatince kao da su ne znam što. Još je bolje kada govore kako je Zagreb 'ultra brz grad'. Vidi se da nikada nisu bili, a kamoli živjeli u Singapuru, Sydneyu, Abu Dhabiju ili Šangaju", napisala je. Dodala je kako joj je neobično što mnogi Zagreb nazivaju metropolom. "Još smatraju Zagreb metropolom, dok nema ni metro. Stvarno sam osoba koja voli luksuz, ali ovakve snobove veće nisam vidjela nigdje. Trenutačno živim u Londonu i ovdje ima snobizma, no oni su ništa usporedbi sa Zagrepčanima", poručila je.

Objava je izazvala potpuno podijeljene reakcije. Dio korisnika složio se s njezinim viđenjem grada. "Ljudi stvarno nisu svjesni kolika je Zagreb provincija. To se posebno vidi po nedostatku urbanizma, lošem održavanju grada i tome što 90 posto građana dobije infarkt na spomen nebodera", napisao je jedan korisnik. Drugi smatraju da Zagreb ipak nije grad koji bi se mogao uspoređivati s velikim svjetskim metropolama. "Zagreb je i dalje vrlo nerazvijen i spor. Nema užurban život kao ijedna prava metropola. Dobar je za život ako imaš novca, ali da je metropola – nije", napisao je jedan komentator. S druge strane, mnogi su autoricu oštro kritizirali. "Curka, oladi malo ", odgovorio joj je jedan korisnik, dok je drugi napisao: "A čuj ovu, roditelji joj jedva skupili za kartu do Londona i odmah je elita."Neki su cijelu raspravu saželi u jednoj rečenici. "Volio bih znati što je onda ostatak Hrvatske."

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