Sve je puno narkomana i nasilnika, popularno ljetovalište postaje 'zona u koju se ne ide'

Britanski grad koji je popularan među turistima danas je preplavljen narkomanima i postao je 'zona u koju se ne ide'. Ogorčeni stanovnici svakodnevno su izloženi uličnim tučnjavama. Desetljećima su ljubitelji sunca iz cijelog Ujedinjenog Kraljevstva dolazili u Bournemouth kako bi uživali na njegovim poznatim zlatnim pješčanim plažama.

Međutim, danas se dijelovi tog grada u Dorsetu suočavaju s raširenim antisocijalnim ponašanjem. Dilanje droge odvija se naočigled prolaznika već u 11 sati prijepodne, a huligani se tuku nasred ceste, prisiljavajući vozače da ih zaobilaze. Stanovnici i vlasnici poslovnih objekata kažu da se osjećaju uplašeno i nesigurno kada izađu van. Na snimkama iz grada može se vidjeti kako žena bez svijesti leži na podu. Pretpostavlja se da se predozirala drogom. Druga snima prikazuje kako policajac van službe zadržava nasilnika koji je stvarao kaos u centru grada. Nisu rijetke niti policijske racije u kojima se oduzima veća količina droge, piše Daily Mail.

Očajni vlasnici trgovina i ugostiteljskih objekata u centru grada mole policiju i gradske vlasti za veću pomoć jer takvo ponašanje narkomana in pijanaca odvraća mušterije od dolaska. Ed Watts, vlasnik restorana i bara poziva policiju da konačno stane na kraj kriminalu. - Ovo je bezakonje. Ne postoji druga riječ za to. Ovo ljeto je najgore koje sam ikad vidio. Vani se otvoreno konzumiraju teške droge dok obični građani prolaze pokraj njih. Bio je parkiran automobil ispred lokala i šest ili sedam ljudi ulazilo je i izlazilo kupujući drogu. Nazvao sam 999, ali policija nije došla - kazao je očajni vlasnik. Kaže kako 'policija nema dovoljno ljudi' te da oni godišnje imaju davanja u iznosu od 13 tisuća funti. - Za što. Uložio sam 15.000 funti u vanjsku terasu da izgleda lijepo, ali ljudi ne žele sjediti vani jer je atmosfera prijeteća. Zašto se uopće truditi - kazao je.

Lokalni stanovnik Owen Pearce (22) podijelio je svoju priču: 'Nevjerojatno je koliko sam puta morao zvati policiju iz vlastite kuće. Vidio sam ubadanja nožem, napade. Jedna osoba pokušala je provaliti kroz moja ulazna vrata'.

Inspektor Matt Buller iz policije Dorseta rekao je kako je 'suzbijanje antisocijalnog ponašanja i dalje jedna od glavnih prioriteta policije'.

- Sve prijave kaznenih djela i antisocijalnog ponašanja shvaćamo ozbiljno te ostajemo predani suradnji s partnerima kako bismo se suočili s tim problemima, pozvali počinitelje na odgovornost i pružili podršku žrtvama. Svjesni smo da antisocijalno ponašanje utječe na kvalitetu života ljudi i na osjećaj sigurnosti u njihovim zajednicama - rekao je.