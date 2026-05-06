Iran razorio američke baze: Washington Post otkrio satelitske snimke štete koju SAD skriva

Iranski napadi na američke vojne baze na Bliskom istoku prouzročili su znatno veću štetu nego što je Washington dosad javno priznavao, pokazuje analiza satelitskih snimki koju je objavio The Washington Post. Prema dostupnim podacima, oštećeno je ili uništeno najmanje 228 objekata i dijelova vojne opreme, uključujući hangare, spavaonice, skladišta goriva, radarske sustave i protuzračnu obranu.

Zbog stalnih udara i prijetnje novim napadima, dio američkih baza procijenjen je nesigurnim za boravak pa je vojska već u prvim tjednima sukoba povukla velik broj pripadnika iz područja dometa iranskih projektila. Od početka rata krajem veljače poginulo je sedam američkih vojnika, šest u Kuvajtu i jedan u Saudijskoj Arabiji, dok ih je više od 400 ranjeno. Iako se većina ozlijeđenih vratila na dužnost, najmanje 12 vojnika zadobilo je teške ozljede, navode američki izvori.

Pristup satelitskim snimkama regije dodatno je otežan nakon što su vodeće komercijalne kompanije ograničile objavu materijala na zahtjev američke vlade. Unatoč tome, iranski državni mediji kontinuirano su objavljivali snimke pogođenih ciljeva, a analiza više od stotinu fotografija nije pokazala znakove manipulacije.

Prema istraživanju, šteta je potvrđena u 15 američkih baza, pri čemu je evidentirano 217 oštećenih ili uništenih objekata te 11 komada vojne opreme. Analitičari smatraju da su američke snage podcijenile iranske mogućnosti i ostale nespremne za suvremeni oblik ratovanja dronovima. "Iranski udari bili su nevjerojatno precizni. Nigdje nema kratera koji bi ukazivali na promašaje", kaže Mark Cancian, umirovljeni pukovnik marinaca i savjetnik Centra za strateške i međunarodne studije.

Snimke pokazuju ozbiljna oštećenja smještajnih objekata, hangara i skladišta u više od polovice analiziranih baza. "Iranci su namjerno gađali zgrade za smještaj ljudi kako bi izazvali masovne žrtve", smatra William Goodhind. "Nisu tukli samo po opremi, nafti i infrastrukturi, nego su gađali mekane mete – teretane, menze i spavaonice."

Među pogođenim ciljevima nalaze se satelitsko čvorište u katarskoj bazi Al-Udeid, dijelovi sustava Patriot u Bahreinu i Kuvajtu, elektrana u kampu Buehring te više skladišta goriva. Najveća šteta zabilježena je u stožeru 5. flote u Bahreinu i u nekoliko baza u Kuvajtu. Američki dužnosnici vjeruju da su upravo Bahrein i Kuvajt bili posebno izloženi jer su omogućili lansiranje američkih ofenzivnih operacija, uključujući uporabu raketnih sustava HIMARS.

Stručnjaci upozoravaju da su američki i izraelski sustavi protuzračne obrane iscrpljeni višemjesečnim presretanjem projektila i dronova. Procjenjuje se da je američka vojska od kraja veljače do početka travnja ispalila najmanje 190 projektila THAAD i više od tisuću Patriot presretača, čime je potrošen velik dio zaliha. "Odrade oni sjajan posao u rušenju projektila, ali cijena u potrošenim raketama je enormna", objašnjava Justin Bronk.

Dodatni problem predstavlja manjak zaštićenih skloništa i bunkera. U jednom napadu u Kuvajtu poginulo je šest američkih vojnika nakon udara drona u slabo zaštićeni zapovjedni centar, dok je u Saudijskoj Arabiji uništen zapovjedni avion vrijedan stotine milijuna dolara jer se nalazio na nezaštićenoj poziciji.

Američko središnje zapovjedništvo nije željelo detaljno komentirati navode o šteti, no jedan dužnosnik priznao je da je stanje u stožeru 5. flote "ekstenzivno" te da je dio zapovjednih aktivnosti već premješten na Floridu. Povratak većeg broja američkih vojnika u baze na Bliskom istoku zasad se ne očekuje. "Prešli smo iz doba nevidljivosti u vrijeme u kojem je cijelo bojište potpuno prozirno", zaključio je Maximilian Bremer. "Imamo dojam da bismo trebali napadati, ali trenutačno se oko ovih baza isključivo grčevito branimo."