Inspekcija utvrdila već 28 slučajeva neopravdanog poskupljenja hrane i potrepština

Tržišni inspektori do jučer su utvrdili čak 28 slučajeva za koje postoji osnovana sumnja povećanja cijena strateških proizvoda (dječja hrana, dječje pelene, tjestenina, brašno, jestivo ulje, šećer, sol, riža, mesne konzerve, jaja, riblje konzerve, voda za piće, zaštitne rukavice, deterdženti za rublje te sredstva za dezinfekciju vode, prostora i ruku).

Nakon što je Vlada donijela zakon i odluku o iznimnim mjerama kontrole cijena ključnih prehrambenih i higijenskih proizvoda, po kojima su trgovci morali vratiti cijene na razinu 30. siječnja ove godine, ukupno je obavljeno 390 inspekcijskih nadzora, a još 63 ih je u tijeku, priopćili su iz DIRH-a.

Odlukom koja je stupila na snagu 16. ožujka ove godine, te Zakonom, propisane su novčane kazne u iznosu od peterostrukog do dvadeseterostrukog iznosa cijene zaračunate iznad propisanih cijena za pravnu ili fizičku osobu, te 3.000 do 15.000 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi. Isto tako Zakonom o zaštiti potrošača zabranjeno je obavljanje nepoštene odnosno agresivne poslovne prakse. S obzirom na navedeno tržišni inspektor će subjektu zabraniti agresivnu poslovnu praksu te će protiv ne savjesnih subjekata podnijeti i optužni prijedlog ili izdati prekršajni nalog temeljem Zakona o zaštiti potrošača za što je propisana kazna za trgovca, pravnu osobu od 10.000 do 100.000 kuna, od 10.000 do 15.000 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi, te 5000 do 15.000 kuna za fizičku osobu.

"U inspekcijskom nadzoru iznimnih mjera kontrole cijena, obavljeni su nadzori ne samo u lancu maloprodaje nego i kod pojedinih veletrgovaca, s aspekta zaračunatih vrlo visokih marža za proizvode zaštitne maske i dezinfekcijska sredstva za ruke, a koji proizvodi su obuhvaćeni odlukom Vlade RH o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode („Narodne novine“ br. 30/2020). U takvim slučajevima radi se o nepoštenom trgovanju prema članka 63. i 64. Zakon o trgovini („Narodne novine“ broj: 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14 i 32/19) odnosno nepoštenim radnjama trgovca te će se u tim predmetima izricati upravna mjera zabrane obavljanja trgovine, do otklanjanja nepravilnosti, a najkraće na rok od 30 dana", kazali su iz Inspektorata.

Ujedno, ukoliko trgovac obavlja nepošteno trgovanje čini prekršaj iz članka 70. Zakona o trgovini kojim je propisana novčana kazna za pravnu osobu u iznosu od 5000 do 300.000 kn, za odgovornu osobu od 4000 do 70.000 te za fizičku osobu – obrtnika u iznosu od 4000 do 100.000 kuna.