AVION ZAVRŠIO NA TRAVNATOJ POVRŠINI

Svjedokinja o izlijetanju aviona s piste u Splitu: 'Vidio se oblak dima, letjela su svjetla...'

Split: Avion Croatia Airlinesa izletio sa staze
16.05.2026.
u 16:29

'Bila sam prisutna blizu nesreće. Avion je imao prekinuto polijetanje pri čemu je došlo do slijetanja s piste, naglog kočenja, 'pokupio' je svjetla s piste...', rekla je svjedokinja

Nakon što je zrakoplov Airbus domaćeg avioprijevoznika Croatia Airlines doživio incident u subotu na stazi tijekom polijetanja, te izletio s piste i završio na travnatoj površini, javili su se svjedoci za 24sata. Prema podacima s FlightRadara zrakoplov je počeo s procedurom polijetanja te je na pisti ubrzao do brzine od 242 kilometra na sat, nakon čega je naglo zakočio i odustao od polijetanja.

'Bila sam prisutna blizu nesreće. Avion je imao prekinuto polijetanje pri čemu je došlo do slijetanja s piste, naglog kočenja, 'pokupio' je svjetla s piste i zaustavio se na zemljanoj površini. Vidio se oblak dima, zemlje i dijelovi svjetala koji lete', rekla je svjedokinja za 24sata.

Ona je taman sletjela i hodala od piste prema zgradi kada je avion Croatia Airlinesa u Splitu imao prekinuto polijetanje, a istaknula je da ovo nije bila greška pilota, te da nije bilo nimalo bezazleno. 'Ne prekida se polijetanje bez razloga. Ovo je sigurno bilo s razlogom. I da se spase putnici, a putnici su ostali smireni', kaže svjedokinja. 

Iz Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu istaknuli su da pokreću istragu. 'Tijekom prekinutog polijetanja, nakon kočenja, jedan kotač stajnog trapa zrakoplova izašao je s asfaltirane površine uzletno-sletne staze na travnatu površinu uz pistu. Po zaustavljanju zrakoplova putnici su evakuirani, a na zrakoplovu je nastala manja materijalna šteta. Agenciju za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu o događaju su odmah obavijestili Zračna luka Split, Hrvatska kontrola zračne plovidbe i OKC MUP. U skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 996/2010, Agencija pokreće sigurnosnu istragu', zaključuju u kratkom priopćenju koje potpisuje ravnateljica AIN-a Alana Vukić.
