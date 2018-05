'Uhljeb mi je greškom preplatio bolovanje i sad prijete ovrhom. Milina!'

Status Ane Filipović na Facebooku izazvao je lavinu komentara i reakcijam, a s obzirom na to da je podijeljen preko 1700 puta stvar je vrlo brzo postala javna.

- Dakle u sandučiću me dočekalo ljubavno pismo...tužba od HZZO-a da su mi greškom pretplatili bolovanje vezano za komplikacije u trudnoći iz 2016.g. Sad me sudskim putem traže da im vratim iznos od 5000 kn plus kamate od tada (koje su još cca 2000 kn) zbog toga što su oni to greškom krivo izračunali, sve u roku od 8 dana pod prijetnjom ovrhe', napisala je pa nastavila:

Dakle...ups, uhljeb koji radi na našem obračunu nije dobro obračunao nešto prije 2 god. pa nam sad tribaš dat 5000 kn plus kamatu na našu grešku. Ma milina.'

Filipović je pozvala sve da podjele status kako bi se javile sve majke koje su u istoj situaciji kao ona.

- Slušam na TV-u mazanje očiju javnosti o demografskoj politici na kojoj se 'aktivno radi' dok je stvarnost nešto sasvim drugo. Dosta je bilo!' rekla je Filipović o sve popularnijoj temi među hrvatskim političarima.

U komentarima je većina kometara takvih da podržavaju njen stav prema službenicima u državnoj firmi, iako se ne slažu svi s njom pa tako jedan od komentara glasi:

- Sigurno si primijetila da ti je uplaćeno više nego li si trebala dobiti! Da si tada reagirala, sada nebi bila u 'gabuli'!'