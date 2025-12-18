FOTO Pogledajte ove karte: Božić bi mogao biti bijeli, u ovim gradovima počet će padati već na Badnjak?

Hrvatsku danas očekuje tipično zimsko, ali promjenjivo vrijeme. Bit će oblačno, uz povremena sunčana razdoblja koja će najviše razveseliti one u središnjim dijelovima dana. Unutrašnjost zemlje, uključujući i Zagreb, već u jutarnjim satima i ponovno navečer obavijat će magla i niski oblaci. Ovakvi uvjeti mogu smanjiti vidljivost na cestama, stoga vozači trebaju biti posebno oprezni. Sredinom dana očekuju se kraća sunčana razdoblja koja će nakratko razbiti sivilo. Temperature u unutrašnjosti bit će relativno blage za ovo doba godine, krećući se uglavnom između 6 i 10 °C, dok će u Zagrebu najviša dnevna temperatura biti od 7 do 9 °C.



Na Jadranu i područjima uz more vrijeme će biti nešto nestabilnije. Ovdje se očekuje lokalno kiša, a ponegdje nije isključena ni pojava grmljavine. Unatoč mogućim oborinama, povremeno će biti i sunčanih intervala, osobito u južnijim krajevima. Vjetar na kopnu bit će slab, ponegdje do umjeren jugozapadni, dok će na Jadranu puhati slabo do umjereno jugo i istočni vjetar. Temperatura uz obalu i na otocima bit će ugodnija, od 13 do čak 17 °C, što je iznad prosjeka za prosinac.

Prema kraju tjedna, prema prognozi N1 u unutrašnjosti će biti tmurnije, što zbog magle što zbog niskih oblaka koji će se uglavnom dulje zadržavati. Sunčanije će biti na Jadranu. Idući tjedan moglo bi biti promjene. Novi tjedan počet će uglavnom suho, no već potkraj utorka će uslijediti jače pogoršanje vremena, prognozira N1.

Prema podacima norveške meteorološke stranice Yr.no, sredinom idućeg tjedna moglo bi biti snijega. I to u četvrtak, odnosno na sam Božić. O šansama za bijeli Božić pisali smo i jučer, a od tada su, čini se, i porasle. Dok su, naprimjer za Zagreb, Norvežani jučer na Božić predvidjeli jednu pahulju, jutros su za 25. prosinca 'načičkane' mnoge. Slično je i za druge gradove na kontinentu. Snijeg mi mogao pasti u Bjelolovaru, Varaždinu, Slavonskom Brodu, Daruvaru, Požegi, Karlovcu, Virovitici, Čakovcu... Ako je vjerovati toj prognozi, počet će padati 25. prosinca, a nastavit će se i 26.. Negdje će početi padati već na sam Badnjak pa nastaviti na Božić i dan poslije Božića: U Delnicama, Vrbovskom...

Naravno, treba uzeti u obzir da je ovo dugoročna prognoza koja je manje pouzdana, te da se predviđanja još mogu promijeniti. DHMZ još nije objavio kakvo nas vrijeme očekuje u vrijeme blagdana.