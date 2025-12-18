Legionela nađena u malom bazenu Mladosti, zatvoren je

Prilikom redovite kontrole kvalitete vode na malom bazenu Sportskog parka Mladost utvrđena je prisutnost bakterije legionele u vrlo niskoj koncentraciji, zbog čega je bazen privremeno zatvoren, priopćili su u četvrtak iz Ustanove za upravljanje sportskim objektima (USO). Redovitom kontrolom vode, koju provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, utvrđeno je da je prisutnost bakterije Legionella u vrlo niskoj koncentraciji - samo dvije kolonije, dok su sve ostale vrijednosti vode u dozvoljenim granicama. "Odmah po zaprimanju nalaza, iako se radi o minimalnom broju kolonija, iz predostrožnosti smo privremeno zatvorili mali bazen te poduzeli sve mjere sukladno Pravilniku o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda", istaknuli su u priopćenju.

"Nakon provedbe svih propisanih postupaka, voda je ponovno uzorkovana i poslana na analizu. Mali bazen bit će otvoren čim dobijemo potvrdu da više nema Legionelle, što se očekuje sljedeći tjedan", najavili su. Svi ostali bazeni su otvoreni te je voda zdravstveno ispravna, a svi programi se odvijaju po rasporedu. Prisutnost bakterije legionele ranije je utvrđena i u zagrebačkom Dječjem vrtiću "Bajka" redovnim testiranjem na legionelu te je vrtić odmah nakon zaprimanja rezultata osigurao cisternu s pitkom vodom, a djeca su izmještena u centralni objekt.

S obzirom na to da u istom objektu djeluje i osnovna škola, ondje se također postupa po uputama sanitarne inspekcije i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar - u školi su osigurane su cisterne s vodom, a prehrana je organizirana i dovozi se iz područne škole. Iz zagrebačke Gradske uprave su rekli i da nisu zabilježena nikakva oboljenja niti zdravstvene tegobe povezane s tim nalazom, ni kod djece niti kod zaposlenika, te su sve mjere poduzete pravodobno i preventivno, radi potpune zaštite zdravlja korisnika i djelatnika objekta.