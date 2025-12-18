Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 211
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
NISKA KONCENTRACIJA

Legionela nađena u malom bazenu Mladosti, zatvoren je

Šibenik: Finalni susret Kupa Hrvatske za muške između Jadrana i Mladosti
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Anamarija Grbin/Hina
18.12.2025.
u 21:06

S obzirom na to da u istom objektu djeluje i osnovna škola, ondje se također postupa po uputama sanitarne inspekcije i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar

Prilikom redovite kontrole kvalitete vode na malom bazenu Sportskog parka Mladost utvrđena je prisutnost bakterije legionele u vrlo niskoj koncentraciji, zbog čega je bazen privremeno zatvoren, priopćili su u četvrtak iz Ustanove za upravljanje sportskim objektima (USO). Redovitom kontrolom vode, koju provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, utvrđeno je da je prisutnost bakterije Legionella u vrlo niskoj koncentraciji - samo dvije kolonije, dok su sve ostale vrijednosti vode u dozvoljenim granicama.  "Odmah po zaprimanju nalaza, iako se radi o minimalnom broju kolonija, iz predostrožnosti smo privremeno zatvorili mali bazen te poduzeli sve mjere sukladno Pravilniku o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda", istaknuli su u priopćenju.

"Nakon provedbe svih propisanih postupaka, voda je ponovno uzorkovana i poslana na analizu. Mali bazen bit će otvoren čim dobijemo potvrdu da više nema Legionelle, što se očekuje sljedeći tjedan", najavili su. Svi ostali bazeni su otvoreni te je voda zdravstveno ispravna, a svi programi se odvijaju po rasporedu. Prisutnost bakterije legionele ranije je utvrđena i u zagrebačkom Dječjem vrtiću "Bajka" redovnim testiranjem na legionelu te je vrtić odmah nakon zaprimanja rezultata osigurao cisternu s pitkom vodom, a djeca su izmještena u centralni objekt.

S obzirom na to da u istom objektu djeluje i osnovna škola, ondje se također postupa po uputama sanitarne inspekcije i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar - u školi su osigurane su cisterne s vodom, a prehrana je organizirana i dovozi se iz područne škole. Iz zagrebačke Gradske uprave su rekli i da nisu zabilježena nikakva oboljenja niti zdravstvene tegobe povezane s tim nalazom, ni kod djece niti kod zaposlenika, te su sve mjere poduzete pravodobno i preventivno, radi potpune zaštite zdravlja korisnika i djelatnika objekta.
Poljska povlači potez kakav Europa nije vidjela desetljećima: Aktivira oružje koje je zabranjeno
Ključne riječi
Bazen Mladost park mladost legionela

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!