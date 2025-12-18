Rijeka u doigravanju može igrati protiv samo dvije momčadi: Evo što ju čeka

Nogometaši Rijeke osigurali su plasman u doigravanje za plasman u osminu finala Konferencijske lige. U posljednjem kolu ligaškog dijela odigrali su neodlučeno 0:0 protiv ukrajinskog Šahtara u Krakovu. Hrvatski prvak tako je ovaj dio natjecanja zaključio s devet bodova iz šest utakmica, dovoljno za 16. mjesto, uz učinak od dvije pobjede, tri remija i jednog poraza.

16. mjesto znači i da će Rijeka biti nositelj u playoff rundi, odnosno da će uzvratnu utakmicu igrati na svom terenu. Ždrijeb doigravanja održat će se 16. siječnja te će Rijeka tada saznati hoće li igrati protiv poljske Jagiellonije ili ciparske Omonije. Osminu finala direktno je izabralo najboljih osam momčadi: Strasbourg, Rakow, Sparta Prag, Rayo Vallecano, Šahtar, Mainz, AEK Larnaca i AEK iz Atene.

Prođe li protiv tih protivnika, Rijeka bi u osmini finala mogla igrati protiv Rakowa ili Strassbourga, a to bi se ponovno odrijedilo ždrijebom koji se održava 27. veljače. Finale Konferencijske lige igrat će se 27. svibnja na Red Bull Areni u Leipzigu.