TRGOVALI DIONICAMA U RAZDOBLJU ZABRANE

Hanfa upozorila Martinu Dalić i Viktora Lučića zbog kršenja pravila trgovanja

Zagreb: Martina Dalić, predsjednica Uprave Podravke
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
18.12.2025.
u 16:51

Hanfa je u postupcima posrednog nadzora utvrdila da su navedene transakcije provedene protivno odredbama Uredbe o zlouporabi tržišta i Zakona o tržištu kapitala

Na sjednici Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa), doneseno je više odluka i rješenja, među kojima i dva rješenja vezana uz trgovanje dionicama u razdoblju zabrane trgovanja uoči objave tromjesečnog financijskog izvještaja za treće tromjesečje 2025. godine.

Rješenja se odnose na Martinu Dalić, predsjednicu Uprave društva Podravka d.d., te Viktora Lučića, direktora Sektora za korporativnu strategiju i razvoj poslovanja društva Končar Elektroindustrija d.d., zbog trgovanja dionicama vlastitih društava unutar razdoblja zabrane od 30 dana prije objave financijskih izvještaja.

Hanfa je u postupcima posrednog nadzora utvrdila da su navedene transakcije provedene protivno odredbama Uredbe o zlouporabi tržišta i Zakona o tržištu kapitala. Zbog utvrđenih nepravilnosti izrečene su nadzorne mjere javnog upozorenja.

Istodobno, tijekom nadzornih postupaka u oba slučaja utvrđeno je da spomenute osobe, iako su trgovale dionicama u razdoblju zabrane trgovanja, nisu raspolagale informacijama koje bi se, u smislu članka 7. Uredbe o zlouporabi tržišta, smatrale povlaštenim informacijama te koje bi mogle imati značajan utjecaj na kretanje cijene dionica tih društava.

Hanfa ističe kako je objava rješenja u oba postupka od interesa za cjelokupnu investicijsku javnost i tržište kapitala u cjelini. Cilj objave je preventivno djelovanje te sprječavanje istih ili sličnih postupanja u budućnosti, kako od strane navedenih osoba, tako i drugih sudionika na tržištu kapitala.

Ključne riječi
dionice Martina Dalić HANFA

