ANALIZA IVICE BRALIĆA

Europska skladišta plina na najnižim razinama od 2021., ali cijene i dalje padaju

Nel Pavletić/Pixsell
Ivica Bralić
18.12.2025.
u 22:06

Stroge direktive, labava tumačenja i rast LNG ponude mijenjaju odnos zaliha, cijena i sigurnosti opskrbe

U skladu s bitno strožim direktivama Europske unije, izmijenjenima nakon ruske agresije na Ukrajinu i obustave opskrbe plinom s istoka, 90 posto kapaciteta podzemnog skladišta u Okolima bilo je popunjeno početkom rujna. Brojka je bila gotovo uvlas jednaka statistici iz prethodne godine, sugerirajući kako Hrvatska spremno dočekuje početak sezone grijanja. No već do kraja listopada, puno prije kalendarskog početka zime, inicijalno visoke zalihe u značajnoj su mjeri isparile, a razina popunjenosti skladišta skliznula sve do 55 posto.

Naoko alarmantan pad, dakako, nije posljedica veće potrošnje ili neuobičajeno niskih temperatura za ovo doba godine i uopće nema nikakve veze s nepovoljnim vremenskim fenomenima, već je isključivo rezultat planirane dogradnje kapaciteta plutajućeg LNG terminala. Naime, brod LNG Croatia otplovio je, sukladno najavama, prema Turskoj krajem kolovoza, a u Omišalj se vratio potkraj listopada. Time su ukupni kapaciteti terminala povećani s 3,9 na 6,1 milijardu kubika plina, a puštanjem u rad LNG terminala zamjetno je usporen i trend smanjenja zaliha – do sredine prosinca razina popunjenosti zasad jedinog domaćeg podzemnog skladišta plina spustila se na 45 posto.

Ključne riječi
skladište plina Europska unija plin

Čini se da već imate pristup!