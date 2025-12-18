Kaos u albanskom parlamentu: Zastupnici se sukobili s osiguranjem, bacali baklje, boce, dimne bombe...

U albanskom parlamentu danas je nastao kaos kada su oporbeni zastupnici zapalili baklje te bacali vodu i dimne bombe u sukobu zbog navodne korupcije u vladi. Zastupnici su se sukobljavali s osiguranjem, bacali boce na predsjednika parlamenta i zauzeli mjesta rezervirana za ministre dok su ometali parlamentarnu sjednicu u glavnom gradu Tirani. Zahtijevali su da vide optužbe koje su iznesene protiv Belinde Balluku, zamjenice premijera Albanije i ministrice infrastrukture i energetike. Balluku, koja je najbliža saveznica premijera Edija Rame u vladi, optužena je za miješanje u proces javne nabave u nekoliko velikih infrastrukturnih projekata. Ti projekti uključuju obilaznicu oko Tirane i projekt tunela vrijedan 190 milijuna eura. Prošlog mjeseca je odbacila optužbe kao "blaćenje, insinuacije, poluistine i laži", obećavši suradnju s pravosuđem. Balluku je zadržala svoju poziciju unatoč nalogu za uhićenje koji je izdalo Albansko posebno tužiteljstvo, koje se bori protiv korupcije i organiziranog kriminala. Potaknulo je parlament da ukine imunitet Balluku i omogući njezino uhićenje. Očekuje se da će se glasovanje održati u petak. Ramina vladajuća Socijalistička stranka ima većinu u parlamentu, držeći 83 od 140 mjesta. Branio je svoju zamjenicu, rekavši da je bila izložena "neustavnom i antidemokratskom" pritisku, piše The Telegraph.

Oporbena Demokratska stranka Albanije optužila je vladajuću Socijalističku stranku Rame za izbornu prijevaru i narušavanje demokracije. Predsjednik parlamenta Niko Peleshi pozvao je zastupnike da "poštuju instituciju parlamenta". "Ne možemo ovako uništiti državu", rekao je. Oporbeni zastupnici držali su transparente na kojima su premijera uspoređivali s panamskim diktatorom Manuelom Noriegom, nazivajući ga "Noriegom Europe". Jorida Tabaku, oporbena zastupnica, optužila je premijera da je "davao političko pokriće svom zamjeniku". Balluku, koja je ministrica energetike od 2019. i zamjenica premijera od 2022., najviše je rangirana političarka koju je ikada optužilo Posebno tužiteljstvo. Albanija se smatra vodećim kandidatom na Zapadnom Balkanu za pridruživanje EU. No međunarodne nadzorne organizacije tvrde da zemlja i dalje pati od endemske korupcije i monopolizacije moći od strane Socijalističke stranke, koja je na vlasti od 2013. godine.