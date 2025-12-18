Naši Portali
RAT U UKRAJINI

Dogovor je sve bliže? Oglasio se Trump: 'Nadam se...'

VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
18.12.2025.
u 23:19

Ankete u Ukrajini pokazale su da je malo Ukrajinaca spremno prihvatiti teritorijalne ustupke

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je izjavio kako vjeruje da se razgovori o okončanju rata u Ukrajini "približavaju nečemu" uoči sastanka američkih izaslanika i ruskih dužnosnika ovog vikenda. Tijekom događaja u Ovalnom uredu, Trump je novinarima rekao kako se nada da će Ukrajina "brzo djelovati". Trumpovi izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner planiraju se ovog vikenda sastati s ruskim izaslanstvom u Miamiju, rekao je dužnosnik Bijele kuće, dok nastavljaju pokušavati privoljeti Rusiju i Ukrajinu na sporazum kako bi se okončao rat. Witkoff i Kushner održavali su sastanke s ukrajinskim izaslanstvom u nedjelju i ponedjeljak u Berlinu, a američki dužnosnici rekli su da su otišli s uvjerenjem da dvije strane nisu jako daleko u stavovima jedna od druge, iako najteže pitanje - rusko inzistiranje na dobivanju ukrajinskog teritorija - ostaje neriješeno.

Ankete u Ukrajini pokazale su da je malo Ukrajinaca spremno prihvatiti teritorijalne ustupke, koji ostaju ključni ruski uvjet za okončanje rata. Rusi su pokazali malo spremnosti na kompromis oko svojih zahtjeva. "Nadam se da će Ukrajina brzo djelovati jer je Rusija tamo", rekao je Trump, referirajući se na nedavne ruske vojne dobitke. Ukrajina bi u okviru predloženog mirovnog sporazuma s Rusijom mogla dobiti sigurnosna jamstva skrojena po uzoru na NATO-ov članak 5 o uzajamnoj obrani.
Ključne riječi
Rusija rat u Ukrajini Ukrajina mirovni pregovori SAD Donald Trump

Komentara 1

Pogledaj Sve
JA
Jasamlutalica
23:45 18.12.2025.

"Ankete u Ukrajini pokazale su da je malo Ukrajinaca spremno prihvatiti teritorijalne ustupke." Nije jasno ako je velika većina za ratovanje zašto ih onda love po ulicama i zašto su brigade tako slabo popunjene, oružja imaju barem na pretek a ne kao mi 91-95. Možda te ankete rade po Londonu, Monacu Jadranu....

