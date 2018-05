Manje bolnice bez najnovijih lijekova

Nova lista lijekova od 1. ožujka donijela je nove lijekove za liječenje tumorskih oboljenja, što je dobra vijest. Međutim, istodobno se otežava liječenje onkoloških bolesnika u manjim gradovima i mjestima.

A Varaždin, Pula, Šibenik...?

Naime, HZZO je na osnovnu listu lijekova uveo 16 novih lijekova, no među njima je nekoliko novih onkoloških lijekova obuhvaćenih oznakom KL, što znači da se mogu primjenjivati samo u klinici, a ne i u županijskim bolnicama. A onkolozi rade i u bolnicama u Varaždinu, Puli, Šibeniku, Zadru, Dubrovniku, Bjelovaru, Čakovcu, Karlovcu, Klenovniku, Koprivnici, Sisku, Slavonskom Brodu i Koprivnici. HZZO-u je na to internim dopisom, do kojeg je Večernji došao, ukazao prof. Damir Vrbanec, predsjednik Hrvatskog društva za internističku onkologiju Hrvatskog liječničkog zbora i pročelnik Zavoda za internističku onkologiju KBC-a Zagreb.

“Osim u kliničkim bolnicama, veliki dio onkološke terapije primjenjuje se i u nekim većim regionalnim centrima, gdje postoji dobro organizirana služba internističke onkologije. Primjerice u Puli, Varaždinu, Šibeniku, postoje u sklopu internističke onkologije stacionari, dnevne bolnice i ambulante u kojima rade subspecijalisti internističke onkologije. Odluka HZZO-a ograničit će značajno opseg i mogućnosti onkološkog liječenja ondje, budući da se oznakom KL obuhvaćeni lijekovi nalaze u brojnim terapijskim protokolima i linijama liječenja različitih solidnih tumora”, stoji u dopisu prof. Vrbanca. Kurativno liječenje provodi se u “centrima izvrsnosti“, ali liječenje većine oboljelih od metastatskog karcinoma se u pravilu provodi što bliže mjestu stanovanja jer je tada cilj poboljšati kvalitetu života. Prof. Vrbanec nadalje upozorava da se time smanjuje dostupnost onkološkog liječenja i značajno narušava kvaliteta života onkoloških bolesnika u tim područjima, te da će se se, posljedično, time dodatno opteretiti već preopterećene onkološke klinike u kliničkim bolnicama. Društvo je HZZO-u predložilo da se bar privremeno ukine ta odluka, dok se ne definira onkološka mreža, a kao moguće rješenje predlaže i jačanje stručne suradnje odnosno osnivanje multidisciplinarnih timova koji bi povezivali klinike i regionalne onkološke centre.

Specijalizirano liječenje

Oznakom KL obuhvaćeni su lijekovi iz fonda posebno skupih i to: nivolumab, ramucirumab, nintedanib, osimertinib, alektinib i pembrolizumab, a otprije s oznakom KL bili su ograničeni i sorafenib (HCC), trabektidin, vemurafenib, pembrolizumab. “S obzirom na to da je određeni broj lijekova novi, da se radi o iznimno skupim lijekovima, a da je liječenje visoko diferencirano, prema mišljenju Povjerenstva za lijekove liječenje se ograničilo na visokospecijalizirane ustanove”, rekli su nam u HZZO-u.

Mario Drlje iz Udruge hrvatskih pacijenata navodi da se time dio pacijenata diskriminira i usmjerava na zamjenske paralele.

– Ako su te zamjenske paralele jednako dobre, što će nam onda novi lijekovi? – ironičan je Drlje.

Ministar Milan Kujundžić podsjeća da novi lijekovi nikad ne idu odmah u široku distribuciju, i to ne zbog predumišljaja nego zbog sigurnosti pacijenata. – Pacijentima iz manjih mjesta jednako su dostupni, samo su u nepovoljnijem položaju utoliko što se moraju voziti stotinjak kilometara da bi ih dobili – kaže ministar.